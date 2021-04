Megújul a Jókai tér - látványtervek

A Jókai tér megújítására vonatkozó tervek még az előző önkormányzati ciklusban, 2018-ban születtek meg a lakossági vélemények figyelembe vételével, három lakossági egyeztető fórumot követően – írta a terezvaros.hu információi alapján a pestbuda.hu.

A 2019 őszén megválasztott új önkormányzati vezetés már kész terveket kapott és megkezdte a kivitelezés előkészítését. 2020 elején áttekintették a projektet, az időközben lejárt engedélyeket beszerezte és most újra kiírta a közbeszerzést, nehogy elveszítse a 2016-os TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázaton elnyert 200 millió forintos fővárosi hozzájárulást (amelynek feltétele, hogy év végéig elinduljon a kivitelezés).

Április 8-án, egy online lakossági fórumon bemutatták a Jókai tér megújítási terveit. Ezek figyelembe veszik a meglévő növényállományt, az értékes fákat, amelyek mellé nagy felületen évelővirág-ágyásokat telepítenek. Megmarad a tér pihenőpark funkciója, de átláthatóbb és rendezettebb lesz.

Mint írják, az új térburkolatok és az egységes utcabútorok illeszkednek majd a tér múltjához, hangsúlyozzák az irodalmi tematikát. Lesz egy olvasósarok, körülötte zöld háttérfallal, tér középen egy pergolát helyeznek el, alatta asztalokkal, padokkal.

Új, egységes megjelenésű padokat, hulladékgyűjtőket, asztalokat, kerékpártárolókat, valamint játszóeszközöket, vízjátékot helyeznek el és közösségi, illetve kulturális eseményeknek is helyt adó „színpadot” is kap a park. A XX. század elejének formavilágát tükröző köztéri illemhelyet is terveznek a térre.

A Jókai tér parkosított része továbbra is időben korlátozott módon lesz használható, ezért kerítés fogja körbe. A park világítása is megújul, esztétikus lámpaoszlop-családok szolgáltatják majd a fényt sötétedés után.

A kapcsolódó közlekedési felületek is változni fognak: minden irányból óránként 30 kilométeres sebességkorlátozás lép életbe, a parkolás az ígéretek szerint rendezettebbé válik. Az útpálya térkő burkolatot kap és egy szintre kerül a járdával, összeségében mérséklődik a park körüli forgalom.

Nyitókép: Fotó: terezvaros.hu/Lépték-Terv Tájépítész Iroda