Meghalt 170 beteg, másfél hónapja nem volt ilyen kevés új fertőzött

A friss hivatalos adatok szerint 1890 új fertőzöttje van a koronavírus-járványnak itthon. Ezzel összesen 691 743-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Február 17. óta ez a legalacsonyabb napi adat.

Elhunyt 170 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 22 098-re emelkedett.

A gyógyultak száma egy nap alatt 484-gyel, 418 568-ra emelkedett, míg az aktív fertőzöttek száma már 251 077-re nőtt, 1236-tal lettek többen az előző naphoz képest.

12 007 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1440-en vannak lélegeztetőgépen. Az előző adatközléshez képest 201-gyel nőtt a kórházba kerülők száma, lélegeztetésre 11-gyel kevesebben szorulnak.

A hivatalos tájékoztató oldalon azt írják, az oltás a húsvéti ünnepek alatt is folyamatos volt. A beoltottak száma 2 432 313 fő, és 922 886 fő már a második oltását is megkapta. Egy nap alatt 69 474 ember kapta meg az első oltást, 9874-en pedig a másodikat is.

A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban, az eddig regisztrált 65 év felettiek 85 százaléka már megkapta az oltást.

