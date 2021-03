Kórházi munkára rendelhetik az egyéb szakképzettséggel rendelkező háziorvosokat

Mint arról az Infostart is beszámolt, kedd este a Koronavírus Sajtóközpont közölte: a hatékonyabb egészségügyi védekezés, a betegellátás és az egészségügyi dolgozók kiegyensúlyozottabb terhelése, és a védőoltási program végrehajtásának biztosítása érdekében a területileg illetékes kórházak szakmai irányítása alá kerülnek az önkormányzati szakrendelők a veszélyhelyzet idejére.

A fentiekről szóló kormányrendelet már olvasható a Magyar Közlönyben, amelyből az is kiderült, hogy nemcsak az önkormányzati szakrendelők kerülnek a megyei és centrumkórházak irányítása alá, hanem a háziorvosok is, akik közül a háziorvosin kívül további szakképzettséggel is rendelkezőket mostantól kirendelhetik kórházi munkára, szúrta ki a 444.hu.

A friss rendelet szó szerint így fogalmaz:

„Az R1. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti irányító megyei intézmény hatásköre – a koronavírus elleni védőoltási tevékenység szervezése és a mentési tevékenység kivételével – az R1.-ben meghatározottakon túl kiterjed az illetékességi területén valamennyi egészségügyi tevékenység irányítására a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működtetett egészségügyi szolgáltató által végzett rendvédelmi alapellátásba tartozó tevékenység kivételével. Így különösen

sürgősség esetén – az illetékes városi intézmény egyidejű értesítése mellett – gyakorolja a járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltatók működésével összefüggésben az (1) bekezdésben meghatározott jogosultságokat, a háziorvosi szolgáltatók tekintetében szakmai irányítási jogot gyakorol, a háziorvosi szakképzettség mellett egyéb szakképzettséggel rendelkező háziorvosokat – a védőoltási tevékenység sérelme nélkül – a megyén belül működő, fekvőbeteg- vagy járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményhez kirendelheti”

A lap megjegyzi, hogy egyelőre nem világos, hogy mit takar a „védőoltási tevékenység sérelme nélkül” fordulat a védőoltások megszervezésének oroszlánrészét végző háziorvosok esetében.

