Félezer egészségügyi hallgatót mozgósíthatnak – akadnak még kérdőjelek

A HÖOK értesülései szerint nagyjából félezer hallgató mozgósítására lesz szükség, illetve ezzel számol a kormányzat, de az nem világos, hogy a jelenlegi önkénteseken felül, vagy velük együtt értendő – fogalmazott az InfoRádióban Budai Marcell.

A szervezet kommunikációs vezetője felidézte, múlt év novemberében, az őszi mozgósítás alkalmával a hallgatók elsősorban a pedagógusok szűrési kampányában működtek közre, amely során valamennyi óvodai, közép- és általános iskolai tanár, illetve szociális munkás számára ingyen volt biztosítva a szűrés lehetősége. Emellett azonban jóval kevesebb szó esett arról, hogy igazából hetek óta működött egy önkéntességi rendszer, ami kifejezetten az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) számára volt biztosítva, abszolúte önkéntes alapon.

A helyzet pedig azóta is fennáll – emelte ki Budai Marcell. Tehát, annak ellenére, hogy a pedagógusok szűrési kampánya néhány hét alatt lefutott, a négy orvosképző egyetem, valamint további két vidéki intézmény valamivel több mint 400 hallgatót biztosít azóta is hétről hétre. Ráadásul a hallgatói önkormányzatok nemcsak a mozgósításban, hanem a koordinációban, szervezésben is sikeresen segítettek. Olyannyira, hogy

ezekre a jelenlegi helyzetben is igényt tart az OMSZ.

Visszatérve az említett csaknem ötszáz hallgatóra, a HÖOK kommunikációs vezetője hozzátette: a részletek azért sem világosak, mert a kötelező kirendelés egyelőre csak a Semmelweis Egyetemen történt meg a múlt hétvégén, információik szerint 130 diák mozgósításával a pesti régióba, a vidéki számok viszont nem ismertek.

Az önkéntesség alatt jellemzően egyébként hetes ciklusokat kell érteni, árulta el Budai Marcell az InfoRádió érdeklődésére. Tehát a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy minden héten más 50–100 hallgatót küld az adott intézmény, és így minden hallgató hozzá tud járulni a terhek enyhítéséhez. Az önkéntesség „elszámolása” egyetemenként eltérő, de alapvetően mindenhol találtak rá megoldást.

A HÖOK munkatársa megjegyezte, a novemberi pedagógusszűrést követően végeztek egy felmérést a kirendelt hallgatók körében, ami szerint az egészségügyi szempontok – védőfelszerelés biztosítása, illetve a szakmai félkészítésük a munkához – pozitív visszajelzést nyert, akkor azonban a hallgatók még nem tudták azt, hogy milyen mód kompenzálja majd náluk ezt az egy, pontosabban két hét kiesést.

Azóta viszont

ez a rendszer valamennyi intézményben beállt, igaz, a paletta meglehetősen széles.

Az, hogy a téli vizsgaidőszakban minden hallgató számára további két hetet biztosítottak, az alap volt, és a HÖOK tudomása szerint minden egyetem tervezi erre a félévre is. Emelett volt, ahol elengedték a térítési díjakat, vagy egyéni tanrendet adtak, esetleg beszámították az önkéntességet a gyakorlatba, de van olyan intézmény, ahol krediet adtak érte.

