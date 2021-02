Egy magyar város, ahol százmilliókkal segítik a bérlőket

A társaság közleményében emlékeztetett arra, hogy a PVH a járvány kezdete óta már két, összesen több mint 300 millió forintos kedvezménycsomaggal segítette a vele bérleti szerződésben álló vállalkozásokat.

Azt írták: folyamatosan nyomon követik a bérlők gazdasági helyzetének alakulását, és "szem előtt tartva a pécsi vállalkozások többségének nehéz helyzetét", kedvezményeket nyújt nekik.

Mostani, harmadik kedvezménycsomagukkal kifejezetten a kormányrendelettel nem érintetteknek,a többi között alapítványi, vallási szervezeteknek, könyvesboltoknak, ruházati üzleteknek, fodrászatoknak adnak újabb, 10-80 százalék közötti engedményeket. Ebben a kedvezménycsomagban a kiemelt támogatást a nonprofit szervezetek mellett azok kapják, akik a nyitvatartási idejük csökkentésére kényszerültek, illetve akiknek az idegenforgalom, az egyetemisták elmaradása miatt csökkent a forgalmuk, azaz jellemzően a belvárosi üzletek bérlői.

A közleményben jelezték azt is, hogy ugyan a bérlőkkel kötött szerződés erre lehetőséget ad, a szerződésben foglalt díjak esedékes emelésétől 2021-ben a veszélyhelyzet teljes idejére eltekint a PVH.

Közölték, hogy a fenti intézkedéseken túl a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. továbbra is lehetőséget ad minden bérlőjének a fizetési határidő hosszabbítására, illetve részletfizetési megállapodásra, emellett a most bejelentett kedvezményeket akkor is biztosítják, ha június 30. előtt a kormány feloldaná a korlátozásokat.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás