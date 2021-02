A koronavírus ellen fejlesztenek új gyógyszert, magyar részvétellel

A PTE Szentágothai János Kutatóközpontjának virológusai tavaly nyár óta egy nemzetközi projektben segítik a koronavírus elleni küzdelmet. A járvány idején számos gyógyszergyár a meglévő készítményeket új nézőpontból vizsgálja, hogy vírusellenes tulajdonságokkal rendelkező gyógyszerként felhasználhatók-e a koronavírus ellen, ezzel párhuzamosan pedig intenzív kutatás-fejlesztést is végeznek új Covid-19 ellenes terápiák kidolgozására - írták a Facebookon.

A PTE részvételével zajló nemzetközi projekt keretében a német Ursapharm Arzneimittel és az osztrák Cebina klinikai tanulmányban vizsgálja az antihisztaminként ismert, az antiallergiás terápiában évek óta sikeresen alkalmazott azelasztin-hidrokloridot. A klinikai tanulmány célja a vegyület SARS-CoV-2 fertőzés elleni lehetséges hatásának igazolása a betegek szervezetében. Ehhez a laboratóriumi vizsgálatokat a Jakab Ferenc professzor által vezetett Virológiai Nemzeti Laboratóriumban végezték.

A héten megindult a klinikai vizsgálat Németországban annak igazolására, hogy az azelasztint tartalmazó orrspray képes-e visszaszorítani az orrnyálkahártyán a vírus megtapadását és szaporodását a fertőzés korai szakaszában,

ezáltal megakadályozva a Covid-19 betegség kialakulását vagy pozitívan befolyásolva a betegség lefolyását.

A külföldi klinikai vizsgálatokkal párhuzamosan a pécsi virológusok, farmakolóusok és a Cebina a magyar klinikai tesztelés tervezését is megkezdték. Az osztrák, magyar és német kutatók úgy gondolják, hogy ha a közelgő klinikai vizsgálatok pozitív eredménnyel zárulnak, az áttörést jelenthet a vírusok terjedésének ellenőrzésében és a jelenlegi járvány visszaszorításában.

Jakab Ferenc júliusban számolt be arról, hogy pécsi és osztrák kutatók együttműködésével olyan - az allergia elleni orrsprayben megtalálható - hatóanyagot azonosítottak, amely a későbbiekben a koronavírus-fertőzés kezelésében is alkalmazható lehet. A professzor akkor felhívta a figyelmet arra, hogy bár a laboratóriumi eredmények nagyon ígéretesek, a kísérleteket széleskörű klinikai vizsgálatoknak kell követniük, hogy a hatóanyag tényleges terápiás alkalmazhatóságát is igazolják.

A PTE júniusban jelentette be, hogy a koronavírus elleni vakcina fejlesztésével kapcsolatos közös vállalkozásba kezd a Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Kutatócsoportja és a Cebina osztrák biotechnológiai cég.

Nyitókép: Pixabay