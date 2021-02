Új szintre emeli az orvosi maszkgyártást a magyar papíripari óriás

A Vajda Papír legújabb beruházása a pandémiás helyzet miatt jelentősen megnövekedett maszkok iránti igényre szolgál válaszul – fogalmazott az InfoRádiónak Vajda Attila ügyvezető igazgató. Az Egészségipari Támogatási Program keretein belül, rekordidő alatt, kevesebb mint három hónap alatt megvalósult, 1,4 milliárdos beruházáshoz a kormány 1,045 milliárd forinttal járult hozzá.

Az új gyártógépsor

éves szinten több mint 300 millió darab maszkot képes előállítani, ráadásul mindezt tisztatér-körülmények között

– emelte ki Vajda Attila. ISO 8-as minősítésű berendezés tehát csíramentes, ellenőrzött körülmények közötti gyártást tesz lehetővé. A teljesen zárt technológiai láncnak köszönhetően, a termékek – kezdve a gyártástól egészen a felhasználóig történő eljuttatásig –, emberi kéz érintése nélkül, zárt csomagolásban készülnek, illetve kerülnek értékesítésre. Dunaföldvár, 2021. február 17. Varga Mihály pénzügyminiszter (b) és Vajda Attila ügyvezető igazgató az új, nagyteljesítményű maszkgyártó gép mellett a Vajda-Papír Kft. dunaföldvári üzemében. MTI/Mohai Balázs

A beruházás szerdai átadása alkalmával Varga Mihály pénzügyminiszter jelezte, a fejlesztés révén

16 új munkahely jött létre és 134 munkahely megőrzése vált biztosítottá a Vajda Papír Kft.-nál.

Az ügyvezető igazgató ezzel egybehangzóan úgy fogalmazott az InfoRádiónak, a jelenlegi helyzetben kiemelten fontos a munkahelyek megőrzése, sőt, az újabbak megteremtése, valamint az, hogy a térségben megfelelő munkafeltételeket és -körülményeket biztosítva a dinamikusan fejlődő vállalatnál minél több és minél jobb szaktudással rendelkező kollégát tudjanak foglalkoztatni. Ezáltal pedig javulhat a versenyképesség is, mind a belföldi, mind a nemzetközi piacon.

A maszkok elsősorban belföldi értékesítésre vannak szánva, de egy részük exportra is kerülhet. Elsősorban abba a több mint húsz országba, ahová jelen pillanatban is szállít a Vadja Papír Kft. – jegyezte meg az ügyvezető igazgató, annak a reményének is hangot adva, hogy Magyarországon hamarosan valamennyi áruházláncban megtalálhatók lesznek az Ooops! márkajelzésű, 50 és 10 darabos kiszerelésű maszkok.

