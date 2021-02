Gulyás Gergely további tárgyalásokat ajánlott a nagy reményekkel érkezett polgármestereknek

Gulyás Gergely közölte: 2011 és 2019 között a magyar gazdasági növekedésnek köszönhetően az önkormányzatok bevételei is jelentős mértékben nőttek, de a koronavírus-járvány nehéz helyzetet, 5,2 százalékos recessziót eredményezett a magyar gazdaságban tavaly. A csökkenés az európai uniós átlagnál "jelentősen kisebb", mégis az az állami költségvetésnek több ezer milliárd forintos hiányt jelent - jegyezte meg a miniszter.

A kormány álláspontja világos, a terheket közösen kell vállalni, az államnak és az önkormányzatoknak is - hangsúlyozta, hozzátéve: szeretnék, ha az önkormányzatok a tehervállalás mellett számíthatnának az államra. Gulyás Gergely helyes döntésnek nevezte, hogy a kormány lehetővé tette a kis- és közepes vállalkozásoknak (kkv), hogy idén az iparűzési adó felét kelljen befizetniük.

"A kormány ezzel nem vont el semmilyen pénzt, azt ott hagyta a települések vállalkozóinál (...), akik munkahelyeket garantálni és jó esetben teremteni is képesek" - hangoztatta a tárcavezető.

Közölte:

a 25 ezernél kevesebb lakosú települések önkormányzatai esetében a kompenzációra teljes egészében sor kerül.

Az ennél nagyobb településekkel arról tárgyalnak, hogy milyen működési vagy fejlesztési igényeket tud támogatni a kormány.

A miniszter ismertette: szerdán a nem megyei jogú, de 25 ezernél több lakosú települések polgármestereivel tárgyalt, a Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium államtitkáraival közösen meghallgatták az önkormányzatok helyzetértékelését.

Gulyás Gergely hangoztatta: abban érdekeltek, hogy ahol tudnak, segítsenek.

Külön, valamennyi településsel tárgyalni fog a kormány:

ezen a héten találkoznak a megyei jogú városok, majd a jövő héten pedig a budapesti kerületek polgármestereivel. "Ezt követően pedig valamennyi várossal is külön-külön fogunk tárgyalni" - mondta a miniszter, aki reményét fejezte ki, hogy olyan megállapodásokra jutnak, amely a helyi közösségek javát szolgálja és az önkormányzatok működését is segíti.

A következő hetekben és márciusban a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium képviselőiből álló kormánybizottság tárgyal valamennyi képviselő-testülettel.

Kiderült még: ellenzéki és kormánypárti polgármesterek nagyjából hasonló számban képviseltették magukat a szerdai egyeztetésen. Felsorolása szerint azon mások mellett jelen volt Pápa, Mosonmagyaróvár, Jászberény, Cegléd, Kiskunfélegyháza, Dunakeszi, Kiskunhalas, Szentendre, Gödöllő, Gyula, Esztergom, Gyöngyös, Ózd, Hajdúböszörmény, Siófok, Vác, Szigetszentmiklós, Baja, Ajka, Szentes, Kazincbarcika és Budaörs polgármestere.

Csalódottságuknak adtak hangot

Gémesi György (Gödöllői Lokálpatrióta Klub), a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke, az egyeztetést követő sajtótájékoztatón elmondta: a szövetség polgármesterei - az egyeztetésen megjelent 23-ból 12 - három kéréssel érkeztek.

Kérték a teljes kompenzációt a kormánytól az iparűzési adó kiesése miatt, a 25 ezernél kevesebb lakosú településekhez hasonlóan.

Továbbá tárgyalni szerettek volna a koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek kompenzációs lehetőségeiről,

valamint arról, miképp kaphatják vissza a gépjárműadóból befolyó pénzt.

Mint mondta, egyik kérésük sem teljesült, Gulyás Gergely azt közölte, hogy nincs felhatalmazva a kormánydöntés átírására.

Gémesi György azt hangoztatta, csalódottak, és azt kérik, hogy adják vissza azt a pénzt, ami a településeiké.

Nyirati Klára (Sikeres Bajáért), Baja polgármestere, a szövetség elnökségi tagja arról beszélt, hatalmas reményekkel érkeztek, de bizonytalansággal hagyták el az egyeztetést. Azt remélték, megtudják, hogy mennyivel kompenzálja a városaikat a kormány, de még mindig nem tudják, hogy mennyi pénzből gazdálkodnak majd - mondta.

Wittinghoff Tamás (Budaörs Fejlődéséért Egyesület), Budaörs polgármestere, a MÖSZ elnökségi tagja azt mondta: ha röviden össze kellene a foglalnia az egyeztetést, akkor azt mondaná, hogy semmi nem történt. A miniszter a tárgyalásra úgy érkezett, hogy semmilyen konkrét felhatalmazása nem volt, tehát a korábbiakhoz képest többet nem tudtak meg - tette hozzá. Wittinghoff Tamás úgy fogalmazott: "nagy reményekkel érkeztem (...) és nem kis csalódottsággal fogok távozni".

Kitért arra is, az alaptörvénybe és az önkormányzati törvénybe ütközik az, hogy egy település "nemhogy egy fillér állami támogatást nem kap", de elvonják a saját bevételeinek egy részét is, és most az iparűzési adó jelentős része is elvész.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt