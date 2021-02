Kieső önkormányzati bevételek: Gémesi György levelet írt Gulyás Gergelynek

Továbbra is teljes bizonytalanságban tartja a kormány az önkormányzatokat – ezt Karácsony Gergely írta a közösségi oldalán. A főpolgármester szerint a miniszterelnök hiába tett ígéretet, hogy a kormány a 25 ezer lakosnál népesebb városok vezetőivel január végéig egyenként egyeztet az elvett iparűzési adó kompenzálásáról, ez nem történt meg. A vonatkozó törvény szerint a települési költségvetést február 15-ig kell elkészíteni és bemutatni, de ebben a pillanatban a városvezetők csak a kiadási oldalt tudják tervezni, a bevételit nem – teszi hozzá Karácsony Gergely.

Nem csak a főpolgármester aggódik emiatt. Gödöllő polgármestere,

a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke levélben kért tájékoztatást a Miniszterelnökséget vezető minisztertől.

Gémesi György az InfoRádiónak azt mondta: eddig csak nem hivatalos tárgyalások folytak az ügyben.„Információm van arról, hogy néhány ellenzéki, illetve nem kormánypárti település vezetőjét az ott lévő országgyűlési képviselő megkereste mindenféle felhatalmazás nélkül, tájékozódva a kiesett bevételekről – fogalmazott Gémesi. – Tehát nincs igazán átfogó rendszere a településekkel történő tárgyalásnak.”

Karácsony előtt tizenegy fideszes vezetésű megyei jogú város kapott szabadon felhasználható pluszpénzt, nagyrészt milliárdos tételben. Négy ellenzéki vezetésű városnak is jutott támogatás, ám ezek az önkormányzatok csak meghatározott célra használhatják fel az összeget. Gémesi György szerint

egységes kompenzációra van szükség.

„A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a kormány–önkormányzatok egyeztetésén világosan kifejezte, hogy csak a teljes kompenzációval értenek egyet. Ehhez képest a 25 ezer fő alatti településeket teljesen kompenzálják, olyanokat is, amelyek esetében vélhetően nincs szükség rá, lásd Paks vagy Százhalombatta, miközben

a nagyobb településeknél egyáltalán nem zajlik tárgyalás arról, hogy a mintegy százmilliárd forintnyi kiesést hogyan fogják kompenzálni”

– tette hozzá.

Gémesi György kiemelte: nemcsak az iparűzési adóbevétel csökkent, az önkormányzatok nem számolhatnak például a gépjárműadóval, de az ingyenessé tétel miatt a parkolási díjakkal sem. Gödőllőn ezért létszámleépítésre, a sport és kulturális kiadások megnyirbálására kényszerülnek kompenzáció nélkül.

Szombathely, Hódmezővásárhely és Baja polgármestere is arról számolt be korábban, hogy több milliárd forint hiányzik a településük büdzséjéből, Budapest pedig 40 százalékkal kevesebb pénzből gazdálkodhat. Az ellenzéki városvezetők így azt kérték a vállalkozásoktól, hogy ha tehetik, fizessék be az iparűzési adó teljes összegét.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt