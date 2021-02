A brexit visszavágja az Egyesült Királyságban tanuló magyarok számát is

Drasztikusan visszaesett a brit egyetemekre felvételiző magyar diákok száma a friss statisztikák szerint, szeptembertől csak elvétve lehet majd találni Magyarországról érkezett elsőévest, EU-s állampolgárként ugyanis már sem tandíjkedvezményre, sem diákhitelre nem számíthatnak. Persze aki anyagilag bírja, az továbbra is tanulhat majd az Egyesült Királyságban, rajtuk kívül azonban csak a legtehetségesebb diákoknak lesz esélyük a brit diploma megszerzésére – derül ki az eduline.hu összeállításából.

Az alternatív oktatási programokat és a külföldi továbbtanulásra felkészítő kurzusokat kínáló Engame Akadémia társalapítója-ügyvezetője, Lévai Balázs arról számolt be, hogy náluk körülbelül a harmadára esett vissza az Egyesült Királyságba jelentkezők száma.

A négy évfolyamos tehetséggondozó programot működtető, a legnevesebb brit egyetemek felvételijére évente több tucat hallgatót sikeresen felkészítő Milestone Institute-nál a végzősök nyolcvan százaléka beadta ugyan a jelentkezését valamelyik brit egyetemre, de az „offert”, vagyis a felvételi ajánlatot szerző diákok 84 százaléka anyagi okok miatt várhatóan nem tud majd beiratkozni a kiválasztott brit egyetemre. Igaz, a Milestone-nál többen amerikai egyetemre kerültek be ösztöndíjjal, vagy pedig valamelyik EU-s országban folytatják majd tanulmányaikat.

A következő tanévtől az Európai Unió országaiból érkező elsőévesek már nem kapnak tandíjkedvezményt, ráadásul a brit diákhitelt sem vehetik fel.

Az angliai és a wales-i intézményekben négy-tízmillió forint közötti tandíjra kell számítani szeptembertől, Skóciában az EU-s diákok ingyen tanulhattak, most ott is szigorítanak.

Ausztria és Németország után az Egyesült Királyság volt eddig a harmadik legnépszerűbb célpont itthon.

„Aki jómódú, az továbbra is tud majd menni, aki pedig nagyon felkészült, tehetséges diák, annak a támogatását az egyetemek meg fogják oldani” – véli az Engame alapítója, hozzátéve: eddig sem az Oxford, sem a Cambridge nem rukkolt elő dedikáltan EU-s hallgatóknak szóló ösztöndíjakkal, „de pont ezek az egyetemek azok, amelyek anyagilag támogatni tudják a legtehetségesebb hallgatókat”.

Néhány felsőoktatási intézmény azzal nyugtatja a képzéseik iránt érdeklődőket, hogy az EU-s hallgatóknak új ösztöndíjprogramokat vagy tandíjkedvezményt biztosítanak majd. A University of Leicester volt az egyik első, amelynek vezetői bejelentették, hogy befagyasztják az EU-ból érkezők tandíját, de ugyanígy döntött a University of Worcester is, amely a 2021–2020-es és a 2022–2023-as tanévre garantálja az eddigi, maximum 9250 fontos tandíjat. Más intézmények ösztöndíjakat kínálnak az EU-s országokból érkezőknek.

Greskovits György, a Milestone Institute oktatási vezetője úgy érzékeli, idén nagyobb az érdeklődés az Egyesült Államok iránt. Míg a Milestone tavalyi végzőseinek hat százaléka jelentkezett amerikai egyetemre, addig idén már minden negyedik diák nekifutott a felvételinek, a jövőre végző évfolyamból pedig a diákok több mint negyven százaléka tervezi, hogy amerikai felsőoktatási intézménybe is felvételizik.

Az elsődleges célpont azonban Hollandia, a 2018–2019-es tanévben már több mint ezer magyar tanult kint, számuk azonban várhatóan idén ugrik majd meg igazán.

„Amennyivel kevesebb diákunk jelentkezett idén az Egyesült Királyságba, körülbelül annyival többen felvételiznek Hollandiába, ahol nagy választékban találnak angol nyelvű szakokat, megfizethető áron. De népszerűbb lett Dánia és Írország is” – mondta Lévai Balázs, hozzátéve: ők nem számítanak arra, hogy az amerikai egyetemi helyekre pályázók száma jelentősen emelkedik majd.

