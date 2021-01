Influenzajárvány: korántsem szabad még fellélegezni

Bár a téli hónapokban rendszerint csúcsra vannak járatva a házi gyermekorvosi rendelők, most ennek csak a töredéke tapasztalható, tehát egészen biztos, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt különböző szigorítások vonzataként a közösségi járványos megbetegedések is háttérbe szorultak – fogalmazott az InfoRádiónak Póta György. A szakember egyetértett azzal, hogy a mostani – az influenzajárvány szempontjából kedvező – állapotból okulva talán érdemes lenne máskor is önként alkalmazni például a maszkviselést, hasonlóan mint akár a távol-keleti turisták, amikor rendezvényekre látogatnak, vagy a tömegközlekedést használják. Nem kizárólag az influenzaszezon, hanem a környezetszennyezés miatt, a saját egészségük védelmében.

Mint ismert, a Covid-19 egy felső légútban terjedő vírus, vagyis hasonlóan működik az „elkapás” szempontjából, mint a többi vírus. Ebből következik, hogy mindazon intézkedések, amiket azért hoztak különböző országokban, hogy a koronavírus okozta járványt csökkentsék, automatikusan minden egyéb cseppfertőzéssel terjedő légúti vírusfertőzésnek a lecsökkentésére is alkalmasa.

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének korábbi elnöke megerősítette,

az, hogy nincs – vagy legalábbis nincs sok – influenzás eset, magával hozta azt is, hogy lanyhulni kezdett az influenza elleni védőoltás iránti érdeklődés,

amiből elviekben raktáron igen sok van, ráadásul a kormány döntése értelmében ingyenes. Az emberek döntése ugyanis nagyban függ attól, hogy milyen épp a tömegkommunikáció. Októberben és novemberben, amikor a média azt harsogta, hogy mindenki oltassa be magát, a páciensek folyamatosan jelezték erre az igényüket, miközben nem állt megfelelő mennyiségű vakcina a rendelkezésre, míg mára alább hagyott a motiváció, holott már lenne rá lehetőség.

Póta György arra is kitért, bár a járvány idején az oltásra való várakozás a rendelőknél hordozhat némi veszélyt magában, a gyakorlatban a szakemberek igyekeztek az időpontra való berendelést megtartani. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy ebben az esetben

nélkülözhetetlen, hogy a mind a páciensek, mind az orvosok szigorúan tartsák magukat az előre lebeszélt időpontokhoz,

elkerülendő, hogy egyszerre tíz-húsz ember feltorlódjon.

A szakember szerint biztosra vehető, hogy ha a koronavírus-járvány számainak kedvező alakulása miatt enyhíteni fogják a korlátozásokat, esetleg feloldják őket, akkor aktiválhatja magát az influenzavírus. A megjelenésének a késleltetése, illetve valamilyen mértékű elmaradása ugyanis egyenes arányban van az óvintézkedésekkel, tehát ahogy a tömegrendezvények, a közösségbe járások intenzívebbek lesznek, a közösségi vírusok – a mostani időszakban az első helyen az influenza – egészen biztos, hogy teret fognak nyerni.

Éppen ezért továbbra is érdemes beadatni, amennyiben hozzájut az ember, az influenza elleni védőoltást, mert időben „nem késtünk még el”. Hiszen a járvány megjelenése előtt két héttel a vakcinával még biztosítható a védelem. Kiváltképp, hogy a kétféle – korona- és influenza- – vírus egy időben való megjelenése sokkal súlyosabb következményekkel jár, mintha külön-külön kapnánk el. Amíg tehát a Covid-19 ellen nem lehet tömegesen védekezni, ami vélhetően a következő 6-8 hétben nem is fog bekövetkezni, addig az elméleti helyzet továbbra is fennáll, miszerint ha mégis fellángolna az influenzajárvány, miközben nem csökken megnyugtató szintre a koronavírus-fertőzöttség, akkor a kettőből nagyon súlyos szövődményes esetek kerülhetnek ki.

