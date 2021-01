Január 11. után is marad a középiskolákban a digitális tanrend

Az oktatás állapotáról számolt be elsőként Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. A téli szünetben fertőtlenítették az intézményeket, az év eleji szűréskor 209 oktató fertőzöttségét mutatták ki. A tesztelés iránti érdeklődés csökkent, alig húszezren vették igénybe a lehetőséget. Január 4-én zökkenőmentesen indult az oktatás, 12 óvodában, 14 iskolában volt szükség intézkedésre, de van, ahol csak néhány csoportban vagy osztályban rendeltek el digitális tanrendet. A belépéskor továbbra is zajlik a hőmérés, és a jövő héten megkapják az intézmények a fertőtlenítőszereket is.

A középiskolákban november 11. óta digitális tanrend van, azt elemezték, hogy vissza lehet-e állni a jelenléti oktatásra. Az is befolyásolja a döntést, hogy Európában az országok inkább szigorítanak. Végül az óvatosság mellett döntöttek, ezért az operatív törzs azt javasolja a kormánynak, hogy január 11-én hosszabbítsa meg a tantermen kívüli digitális munkarendet. A kormány dönt majd erről, a részleteket pénteken hozzák nyilvánosságra, de az iskoláknak úgy kell készülniük, hogy marad a jelenlegi rendszer.

A pedagógusok közül is elsőként a 60 év felettieket oltják majd be, utána a veszélyeztetetteket, de az államtitkár azt kérte, ehhez az oktatásban dolgozók is regisztráljanak a vakcinainfo.gov.hu oldalon.

3068 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 334 836 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 127 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 325 főre emelkedett. A gyógyultak száma technikai okok miatt változatlan a szerdai naphoz képest, 179 541 fő. A gyógyultak legfrissebb adatait holnap közöljük. Az aktív fertőzöttek száma 144 970 fő. 5387 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 367-en vannak lélegeztetőgépen – ismertette az elmúlt 24 óra adatait Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Rendben zajlik az egészségügyi dolgozok oltása, az intenzív és a sürgősségi osztályon dolgozók már megkapták a vakcinát, most a többi osztályon dolgozók oltása folyik. A 25 oltóponton kívül már a városi kórházakban is oltanak, majd belépnek a körben a szakellátók és a háziorvosi rendszer, ha már rendelkezésre áll elegendő vakcinamennyiség. Már minden egészségügyi dolgozónak lehetősége van oltásra. Nagy az érdeklődés, nem mindig könnyű bejelentkezni, ezért e-mailben érdemes jelentkezni az oltópontokra. Szerda estig 31,5 ezer egészségügyi dolgozót oltottak be.

Elkezdték az idősotthonban lakók oltását is, első körben négy nagy létszámú intézményben. Jelentős számban jelentkeztek a lakók és a dolgozók, összesen 1226 ember kérte a vakcinát. Az idősotthonok lakói a leginkább veszélyeztetettek, ezért ott folytatják az oltást. Ezeken a helyeken tapasztalatokat is gyűjthetnek a szakemberek, amelyeket a későbbiekben hasznosíthatnak.

Az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezte a Moderna vakcináját. Az unió 80 millió adagot kötött le, és Magyarország 1 774 ezret foglalt le, ez 887 ezer ember oltását teszi lehetővé. A jövő héten már meg is érkezhet az első szállítmány Magyarországra.

Az elmúlt 24 órában a maszkviselési szabályok megszegése miatt 207 esetben intézkedtek a rendőrök. Közterületi maszkviselési hiányosság miatt 173 esetben léptek fel. Üzletekben 17 esetben nem viseltek maszkot. Tömegközlekedési eszközön 17 emberrel szemben kellett intézkedni – mondta Kiss Róbert rendőr alezredes, az ügyeleti központ vezetőhelyettese.

A nyitvatartási szabályok miatt eddig 686 intézkedés kellett, 190 esetben állapították meg az üzemeltető vagy tulajdonos felelősségét. Egy esetben döntöttek egy presszó ideiglenes bezárásáról: Ballószögön a kocsmában vendégeket szolgáltak ki, ezért hét napra zárták be a helyet.

Szerdán 335 esetben kellett intézkedni a kijárási tilalom megszegése miatt. Összesen 22 198 esetben kellett intézkedni eddig. A tranzitszabályok megszegése miatt 61 rendőri intézkedés történt. 10 100 esetben ellenőriztek hatósági házi karantént, 3062 újat rendeltek el kedden, és összesen 21 627 zárlat van hatályban.

