Tovább zakatol a MÁV 50 megújuló állomás programja – képek

A vasúttársaság 2019-ben elindított karbantartási programjának keretében még abban az évben megszépült Sárvár állomásépülete, Vecsés és Szolnok állomásokon pedig fejlesztették a vizuális utastájékoztatási rendszert. Miskolc-Tiszai pályaudvaron pedig az egyik peron tetőszerkezete újult meg – tájékoztatott a társaság.

A program 2020-ban tovább folytatódott, ennek köszönhetően Monor és Pilis állomásokon is fejlesztették a vizuális utastájékoztatási rendszert. Zuglóban elvégezték a perontetők karbantartási munkálatait. A perontető alatti peronrész teljes hosszában új díszburkolatot kapott. A tisztítás, korrózióvédelem és festés mellett megszépült a felvételi épület homlokzata. A tájékoztató táblákat lecserélték, továbbá új padokat és hulladékgyűjtőket helyeztek ki.

Kőbánya-Kispesten ősszel fejeződtek be a munkálatok. Teljesen felújították a felvételi épületben található várótermet, a régi WC helyén új akadálymentes, valamint női és férfimosdókat alakítottak ki. Az állomás több peronja új aszfaltréteget és aknafedeleket kapott, és új peronbútorokat helyeztek ki. Négy rossz műszaki állapotú beton lépcsőkart is kicseréltek. A váróterem, a peronok, a felüljáró és a pénztárak videómegfigyelő- és riasztórendszerét is kiépítették.

Nagymaros-Visegrádon a nyári utasváró teljeskörűen megújult, új padokat és hulladékgyűjtőket helyeztek ki a várókban, illetve a peronokon, valamint elvégezték a korlátok cseréjét is. A kerékpárok elhelyezésére fedett B+R tároló létesült.

Alsógöd megállóhely épületének felújítása során új, akadálymentes mosdóval ellátott vizesblokkot alakítottak ki. Az épület homlokzata megújult, a nyílászárókat kicserélték, a peronokon az aszfaltburkolat javítása mellett új padokat, hulladékgyűjtőket helyeztek ki, és új, fedett kerékpártárolókat építettek.

Sződ-Sződliget megállóhelyen felújították a felvételi épületet, a homlokzat és az utasváró is megújult, a peronokon az aszfaltburkolat javítása mellett új padokat, hulladékgyűjtőket helyeztek ki, a gyalogos aluljáró felújításának részeként a lépcsőket is javították, megújult a világítási rendszer. Ide is építettek fedett kerékpártárolót.

Zánkafürdőn a régi felvételi épület elbontását követően teljesen új, 700 négyzetméteres fedett épületet húztak fel, amiben női, férfi és akadálymentes mosdókat, valamint kezelői és üzemi helyiségeket is kialakítottak. Ezen túl a szintbeli közúti átjárót és a csatlakozó út egy szakaszát is átépítették, szélesítették a biztonságosabb átkelés érdekében.

Decemberben fejeződött be Szerencs állomáson a felvételi épület karbantartása: a települési képhez illeszkedően megújult a külső homlokzat, megszépült az épület, ezeken felül a peront is felújították.

Három helyszínen épültek ki új parkolók 2019-ben: Veresegyházon 64, valamint Kecskeméten 65 férőhelyes P+R parkoló, Újszászon pedig 60 B+R parkoló készült el.

Tavaly Sződ-Sződligeten 20 Nagymaros-Visegrádon 10, Alsógödön 30, Dunakeszi-Gyártelepen 20 fedett kerékpártárolót alakítottak ki, továbbá Dunakeszi-Gyártelepen a helyi önkormányzat és a MÁV együttműködésében létrejött egy 30 férőhelyes P+R parkoló is.

Jelenleg is több állomáson és megállóhelyen – Törökbálint, Albertirsa, Kőbánya alsó, Keleti és Déli pályaduvar – zajlanak karbantartási munkálatok, illetve P+R és B+R parkolók építése is folyamatban van Agárdon, Gárdonyban, Velencén, Kápolnásnyéken, Ceglédbercelen, Vecsésen, Gyömrőn és Pestszentlőrincen. Albertirsa – Fotó: MÁV A fentieken túl, az egységes arculat részeként, több állomáson és megállóhelyen új típusú utasbeállókat telepít a vasúttársaság 2021-ben. Először Erdőkertesen épül ki, itt már átadták a munkaterületet. Előreláthatóan idén az első negyedévben Felsőpakony, Tóvároskert, Vecsés-Kertekalja és Alsógalla, a második negyedévben Gyál, Vicziántelep, Bicske alsó, Felsőgöd, Sülysáp és Törökbálint kaphat új típusú utasbeállót. Mezőkövesd felsőn, Szentmártonkátán, Szőlősnyaralón és Vác-Alsóvároson ősszel várható az átadás, évvégére pedig Rákospalota-Kertváros, Tápiószecső és Dunakeszi új utasbeállója is elkészülhet.

A 2019-ben megkezdett állomásfelújítási és P+R, B+R kiépítési program 2021-ben is folytatódik.

A vasúttársaság a Miniszterelnökséghez tartozó Budapest Fejlesztési Központtal együttműködésben határozza meg a további szükséges és lehetséges beavatkozásokat. A 2023-ig tartó 50 megújuló állomás program keretében tervezetten több milliárd forintnyi saját forrásból valósulhatnak meg a beruházások. Ezen túlmenően, a tavaly megjelent kormányhatározat értelmében, a Budapest Fejlesztési Központ a MÁV-val szoros együttműködésben további háromezer P+R, valamint legalább kétezer B+R parkoló tervezését kezdi meg 2021-ben az agglomerációs és elővárosi vasútvonalak mentén, a közlekedési módváltás elősegítésére. Több mint negyven helyszínre készülnek el a parkolók és kerékpártárolók engedélyezési és kiviteli tervei, a helyszínek vizsgálata és kiválasztása folyamatban van.

