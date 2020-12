Így tárolják most Pesten a már megérkezett vakcinát

Jól halad a koronavírus elleni védőoltások beadása a Dél-pesti Centrumkórházban, vasárnap 225 egészségügyi dolgozó kapta meg a vakcinát, és azóta egyetlen esetben sem alakult ki szövődmény - közölte a kórház főigazgatója hétfőn az M1 televízióban.

Vályi-Nagy István arra figyelmeztette a kórházakat, hogy biztonságos, őrzött helyen tárolják az oltóanyagot. Elmondta, a szombaton érkezett vakcinákat a Dél-pesti Centrumkórházban ráccsal lezárt, riasztóval és kamerával felszerelt helyiségben tárolják.

Meghegyezte:

az interneten vásárolt vakcina nagy eséllyel nem valódi,

fontos, hogy senki ne vásároljon ellenőrizetlen helyről oltóanyagot.

Kitért arra is, hogy már több koronavírus-mutációt is azonosítottak, a legújabbat Nigériában. Közölte, ez nem jár súlyosabb tünetegyüttessel, de könnyebben terjed az Európában elterjedt koronavírusnál. Hasonlóan egy korábban Angliában észlelt koronavírus-mutációhoz, a vírus Afrikában észlelt új változata is inkább a fiatalok körében terjed - fűzte hozzá.

A főigazgató tudatta azt is, hogy a fertőzöttek kezelésére vonatkozóan

van egy új, passzív immunizáló kezelést biztosító amerikai gyógyszer, amelyből az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Dél-pesti Centrumkórház együttműködése révén sikerült több ezer darabot rendelni.

A szállítmány január elejére várható - tette hozzá Vályi-Nagy István.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd/Facebook