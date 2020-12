A tűzoltók vicces, a mentők szívszorító videóban kívánnak nekünk boldog karácsonyt

A budapesti tűzoltók videójuk mellett nem felejtették felhívni a biztonságra a figyelmet.

„Tűzmentes karácsonyt kívánunk mindenkinek! Ne feledjétek, három testőr otthonra: szén-monoxid-érzékelő, füstérzékelő, tűzoltókészülék” – írják.

Ünnepi felvételük pedig amilyen rövid, olyan vicces:

Az Országos Mentőszolgálat bejegyzésében azt íra: „Szeretnénk, ha tudnátok, hogy ez talán a mentők eddigi legnehezebb karácsonya. Magyarország 255 mentőállomásán, 8500 bajtársunkkal egész évben készen álltunk, hogy segíteni tudjunk több, mint 1 millió bajbajutottnak, és emellett több, mint félmillió Covid-mintavételt végeztünk eddig. A magánéletünkben is mindent megtettünk, hogy egészségben szolgálhassuk hivatásunkat, de sajnos a korona vírus a mentők közösségét is érintette. Több bajtársunkat is elveszítettük a harc során, ami beárnyékolja az idei karácsonyunkat. De a »harc« még nem ért véget, és mi nem adjuk fel!”

És a mentősök ünnepi videója:

