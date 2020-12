koronavírus

Bódis József felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár kedden a helyszínen úgy fogalmazott, egy infektológiai fejlesztés jelentőségét a mai hétköznapjaink tudják igazán megmutatni. Napjainkban – az egész világot érintő járványtól függetlenül is – a fertőző betegségek ügye központi kérdésé vált. Az új klinika a betegellátás mellett fontos szerepet tölt majd be az oktatásban és a kutatásban is – fogalmazott.

Fendler Judit, az SZTE kancellára kifejtette, a jelenlegi pandémiás helyzet világosan mutatja, hogy a Dél-Alföldön milyen nagy szükség van egy olyan klinikára, ahol biztosítható az izoláció. Az SZTE vezetése a 2015-ös migrációs válság során ismerte fel, hogy a Dél-Alföld infektológia ellátásán javítani kell. A beruházásnak köszönhetően

a jövőben pandémiás helyzet esetén nem kell más részlegeket átalakítani, esetleg ideiglenesen elköltöztetni

annak érdekében, hogy a betegeket a lehető legmagasabb színvonalon tudják ellátni – hangsúlyozta az egyetemi vezető.

A négyszintes, 4575 négyzetméteres központ földszintjén ambuláns és diagnosztikai egységeket alakítanak ki. Három emeleten, saját vizesblokkal 54 egyágyas kórterem lesz, melyek szükség esetén kétágyasra bővíthetők. A betegszobákban rendelkezésre áll majd az intenzív ellátáshoz szükséges technológia is. A hat ápolási egység és az azokhoz tartozó kilenc-kilenc kórterem izolálható. A klinikán a gyermek és felnőtt ellátás egymástól elkülönítve zajlik majd.

A tervek szerint 2022 júniusára elkészülő beruházás generálkivitelezője a szegedi székhelyű KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor