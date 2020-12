Gulyás Gergely: ha marad a szigor, karácsonyra akkor is lesz rövid lazítás - percről percre

Gulyás Gergely: nem , mert a végrehajtási rendeletek rendezték a vitás kérdéseket. A kirendelés ügyét is rendeztük, azzal kapcsolatban a végső döntés jogát a kórházigazgatók gyakorolják.

Gulyás Gergely: nehéz kérdés, mindenki ezt találgatja. Azt látjuk, először az Egyesült Államokba és Egyesült Királyságba szállítanak, ami miatt a befizetett előlegünk fele visszajár, igaz, ez nem oldja meg a problémáinkat. Ezért is tárgyalunk mindenkivel. Reméljük, elegendő vakcina lesz a következő hónapokban, egy-két hónapon belül.

Gulyás Gergely: 2 évig tart a tervezési-engedélyezési szakasz, 2025-re fejeződhet be a kivitelezés. 160 km/h-s tervezési, 200 km/h-s engedélyezési sebesség lesz kétszer két vágányon. 2025-re kész lesz.

Gulyás Gergely: ez az ország sokadszor bizonyítja, hogy nem jogállam. A magyarokkal szemben faji alapon jár el. Semmilyen jogi alapja nincs a magyarellenes túlkapásoknak. Ilyeneknek az EU-ban és a NATO-ban sincs helye. Arra kértük a szövetségeseinket, hogy legyenek szolidárisak. A magyar álláspont ebben nem fog változni. A NATO-t is szokták értékközösségnek tekinteni.

Gulyás Gergely: igen, várhatók ilyenek. Karácsonyra és szilveszterre. Ha a szigor mellett kitartana a kormány, megengedőbb különszabályokra akkor is lehet számítani.

Gulyás Gergely: semennyitől. Hitelt nem kell feltétlenül közösen felvenni (Next Generation program). Ami a költségvetést illeti, és az 1050 milliárd eurót, Magyarország minden pályázatot ki tud írni, költségvetés pedig előbb-utóbb majd lesz az Európai Unióban, Magyarország hozzá fog jutni az őt megillető pénzhez.

Gulyás Gergely: jó lenne, ha a viták higgadt keretek között maradnának. A demokratikus véleménynyilvánítás védendő. Amit szabad Manfred Webernek, azt szabad Deutsch Tamásnak is.

Gulyás Gergely: az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy most ez a legfontosabb dolog. 34 millió érintettről beszélnek, szavazati jogról és otthon biztosításáról. Mi másképpen gondolkodunk. Bevándorlásügyben nem fogunk engedni, nem kényszeríthető Magyarország bevándorlók befogadására. A kormány elkötelezett ebben. Az uniós költségvetés sem köthető körülíratlan jogi kategóriákra. Magyarország jóváhagyása nélkül nem lehetséges EU-s költségvetés és Next Generation helyreállítási alap.

A károk súlyosak, 10 százalékkal lesz alacsonyabb a gazdaság növekedésének mértéke, mint amiben januárban reménykedhettünk. Keresni kell a lehetőségeket. Nem növelünk adót, hanem csökkentünk. A kormány 2019 december 31-ei szinten stabilizálta az adószinteket, ezeken felül nem vezethető be adó.

2020.12.03. 10:44

A tesztkritikákról

Gulyás Gergely: sok ilyen jött az ellenzéktől, ám a kormány programszerűen teszteli az eü-, a szociális és oktatási ágazatbeli dolgozókat. A látencia most már kisebb, mint korábban volt. A gyorstesztek most már elérhetők a patikákban is, de ezek adatai nincsenek a statisztikákban.