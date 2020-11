Bejelentések az operatív törzstől - cikkünk frissül

A vasárnapi rekord után valamivel enyhébbnek látszik a hétfői járványadatsor, az ismert aktív fertőzöttek száma például csökkenőben van.

A napi járványadatok részletesebben itt olvashatók.

Az operatív törzs hétfő reggel 6-kor ismét összeült, elemezte a számokat - a kormányfő jelenlétében -, majd ismét online sajtótájékoztatót hirdetett, hogy ismertesse a friss tudnivalókat.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszámolt arról,

683 maszkviselési intézkedésre került sor a hétvégén, összesen 9677 ilyen volt eddig.

89-en a boltokban hánytak fittyet a szabályokra, 9-en busz- vagy villamosmegállóban.

Azt is elmondta, 85 üzletet zártak be eddig a járványszabályok be nem tartása miatt.

9 személy sértette meg a kutyasétáltatás lazított szabályait is.

A rendőrök összességében 8079 személlyel szemben intézkedtek a kijárási korlátozások megszegése miatt.

Karanténellenőrzések: 58 208 helyszíni azonosítás történt a hétvégén. Az e-ellenőrzést 3782-en vállalták eddig.

Müller Cecília országos tisztifőorvos először szokása szerint a napi járványadatokat ismertette.

A gyorstesztek jelentőségét hangsúlyozva elmondta, azok az "ágyforgó" dolgában tartanak rendet, aki kórházba kerül, arról már tudható, hova és milyen betegként feküdhet.

Külön kiemelte, hogy

8223 fővel nőtt a gyógyultak száma egyetlen nap alatt,

ezért felhívta a figyelmet arra, hogy

ne csak a puszta számokkal számoljanak, hanem arányokkal és tendenciákkal is.

"A gyógyultak száma nagyobb arányban növekedett, mint a fertőzöttek száma" - mutatott rá egyre a reggel már ismertetett napi adatok közül.

Kijelentette még azt is, hogy egy regisztrált fertőzöttet a 21. naptól tekintenek gyógyultnak.

Jelentősnek nevezte ugyanakkor a kórházban ápoltak számát, a lélegeztetőgépen lévőkét viszont stabilnak.

"Egyfajta lassulást veszünk észre" - fogalmazta meg reménykedését.

Cikkünk frissül.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/kormany.hu/Botár Gergely