A horgászoknak jót tett a koronavírus

A Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) taglétszáma csak az idén 135 ezer fővel nőtt, így a maga 700 ezres tagságával mára Magyarország legnagyobb szervezetévé vált. A hirtelen növekedés a koronavírus-járvánnyal és a regisztrációs rendszer egyszerűsödésével magyarázható – írja a napi.hu.

A tavaszi pandémiás időszak alatt több szabadideje lett az embereknek, valamint számos külföldön munkát vállaló hazatért Magyarországra. Sokkal többen töltötték a szabadságukat a vízparton, mivel a szórakozóhelyek be voltak zárva. A horgászathoz feltétel a regisztráció a Mohosznál, és le kell tenni az állami horgászvizsgát is. Az adminisztráció már online felületen is megoldható, ami szintén növelte a nyilvántartásba vettek számát. Ha valakit viszont engedély nélküli horgászaton kapnak, az komoly pénzbüntetésre számíthat.

Korábban a horgászatot az idősebb emberek sportjának tartották, addig manapság legnagyobb számban a 38-45 év közöttiek pecáznak, de jelentősen nőtt a gyermekek és a nők aránya is a nyilvántartottak között.

A horgászás népszerűségét növelheti az is, hogy jövő évtől igen jelentős összeget oszthat szét a Mohosz a pályázók között: a több mint egymilliárd forintos állami finanszírozás egyik célja, hogy a horgászhelyek infrastruktúráját fejlesszék. Emellett ebből támogatják horgászversenyek vagy horgásztáborok szervezését is. A projektekhez 30-50 százalékos önrészre lesz szükség, az elnyert támogatások java eszközbeszerzésre lesz fordítható.

