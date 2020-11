Merkely Béla is koronavírusos

Néhány napja megírtuk, hogy Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szoros kontaktként karanténba kényszerült.

Családja körében többen is pozitívnak bizonyultak, ám most maga a rektor lett bejelentése szerint fertőzött, tünetei is vannak.

??Mai napon megtartottuk a Semmelweis Egyetem Rektori fórumját, ahol hallgatóinknak is volt lehetősége kérdezni... Közzétette: Dr. Merkely Béla – 2020. november 19., csütörtök

Nyitókép: Koszticsák Szilárd