Érdekes lelet bukkant elő a Dunából

A honvedelem.hu cikke szerint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság búvárszolgálata néhány héttel ezelőtt Budapesten, a Várkert Bazár előtti folyószakaszon gyakorlatozott, amikor Szél Norbert tűzoltó a meder alján egy szokatlan tárgyat vett észre. A kőgolyó anyagából arra következtetett, hogy abban robbanóanyag nincs, ennek ellenére a partra szállítás után a honvédség tűzszerészei is megvizsgálták a tárgyat.

Gajdos Milán, a honvédség tűzszerész alakulatának kommunikációs tisztje azt mondta: a tűzszerészek is azonnal látták, hogy a kőgolyó nem rendelkezik töltettel, így nem is minősül robbanótestnek. Ezzel együtt kiemelte: változatlanul azt kérik, hogy ha bárhonnan ilyen jellegű tárgy kerül elő, azonnal értesítsék a rendőrséget, hiszen a legártalmatlanabbnak tűnő, akár évszázadok óta a helyszínen heverő ágyúgolyó is lehet működőképes, ha rendelkezik robbanótöltettel.

A Dunából kiemelt, hetven kilogrammos kőgolyóról Gondos László, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) gyűjteményvezetője elmondta: "ezek kifejezetten a tömegükkel pusztítottak, nem volt bennük robbanószer. Rövid csövű mozsárágyúkból lőtték ki őket és úgy viselkedtek, mint az aknavető lövedékek: nagy ívben zuhantak az elérni kívánt területre, azaz fedett terület mögé lehetett vele belőni, hogy ott végezzen pusztítást".

A hatalmas kőgolyó leltári számot kap és kiállítják a HM HIM udvarán - olvasható a cikkben.

Nyitókép: honvedelem.hu/Kismartoni Mátyás