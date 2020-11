Alig húsz városba lehet már csak repülni Ferihegyről

Több légitársaság is felfüggesztette üzemelését budapesti útvonalán, vagy drasztikusan csökkentette a hetente közlekedő járatok számát november elejétől a romló európai járványhelyzet és az egyre szigorúbb korlátozások miatt – írja az airportal.hu.

Szünetel például a Lufthansa müncheni, a Belavia minszki, a Swiss zürichi, az Air France párizsi, a Brussels Airlines brüsszeli összeköttetése, és nem közlekedik Budapestre a British Airways sem Heathrowról.

A legtöbb járatot a KLM repüli novemberben,

szinte majdnem minden nap két gépet küld Budapestre amszterdami központjából. A LOT a korábban bejelentett menetrend szerint fenntartja a varsói, wroclawi és szöuli útvonalát. Hetente egy alkalommal lehet eljutni Helsinkibe a Finnair járatával, és a Turkish Airlines járataival Isztambul is elérhető marad heti néhány alkalommal.

Az Emirates-szel heti kétszer lehet repülni Dubajba, a Qatar Airways pedig továbbra is hetente három alkalommal, Boeing 787-8 Dreamlinerekkel szállítja az utasokat Budapest és Doha között.

A Eurowings viszont november 13-tól felfüggeszti a stuttgarti járatát, és

drasztikusan megnyirbálta menetrendjét a két ultrafapados: a Wizz Air mindössze három útvonalon, heti öt járatot tart fenn, a Ryanair négy útvonalon, de jelentősen csökkentett járatszámmal közlekedik.

Egy új útvonal is nyílik november végén, a hónap utolsó szombatjától hetente egy alkalommal lehet majd utazni az egyiptomi Hurghadába az Egyptair Airbus A220-300-as repülőgépeivel.

Az európai és magyarországi járványhelyzet, a folyamatosan változó karanténszabályok és utazási korlátozások miatt a helyzet napról napra változhat. De lényegében ez lehet a mélypont a budapesti repülőtér forgalmában, mert a járatkeresők szerint december elejétől több útvonal is visszatér és az ünnepek előtt a meglévőkön is sűrűbben közlekednek a járatok – legalábbis a légitársaságok most így tervezik.

A tervezett novemberi menetrend

Légitársaság Úti cél Heti járatszám

Aeroflot Moszkva 2 Easyjet Bázel 2 Egypt Air Kairó 1 Egypt Air Hurghada 1 (nov. 28-tól) Emirates Dubaj 2 Eurowings Stuttgart 1 (nov. 13-tól felfüggesztve) Finnair Helsinki 1 KLM Royal Dutch Airlines Amszterdam 14 LOT Polish Airlines Wroclaw 1 LOT Polish Airlines Szöul 1 LOT Polish Airlines Varsó 11 Lufthansa Frankfurt 10 Qatar Airways Doha 3 Ryanair Brüsszel 2 Dublin 3 Manchester 3 London (STN) 10 Turkish Airlines Isztambul 4 Wizz Air Eindhoven 2 London (LTN) 2 Stockholm 1

Nyitókép: Budapest Airport/Baranyi Róbert