Várat magára a Szent Margit sebészeti osztályáról a jó hír

Kiss László tudomása szerint egy Covid-fertőzést követően került járványügyi intézkedés hatálya alá a Szent Margit Kórház sebészeti osztálya, illetve annak több dolgozója és betege. A főigazgató elmondása alapján minden a járványügyi hatóságokkal együttműködve történik, köztük a betegek szakszerű elhelyezése is, amit a polgármester is a legfontosabbnak nevezett.

Az igazgató tájékoztatása szerint egy–két hét kérdése, hogy teljesen helyre álljon a rend a kórházban, azonban az intézménynek nincs túl sok mozgástere. Hiszen a járványügyi hatóságok előírásaihoz kell igazodniuk. A kérdés már csak az, hogy a sebészeti osztály dolgozói közül hányan lesznek bevethetőek, miután feloldják a karantént, amire az osztály-, illetve a kórház vezetésének majd tekintettel kell lennie.

Hogy a Szent Margit más részlegét is érintette volna hasonlóan érzékenyen a vírus, arról Kiss Lászlónak nincs tudomása, ezzel együtt, a most tapasztalható esetszámok mellett szinte elkerülhetetlen, hogy előbb-utóbb minden szegmensbe beférkőzzön a járvány, ezért is kell a legnagyobb óvatossággal eljárni.

A polgármester arról is beszámolt, hogy néhány nappal korábban egy óbudai óvoda két csoportját kellett járványügyi intézkedések hatálya alá helyezni, de ő maga is épp önkéntes házi karanténban van, várva a hatósági határozatra, miután egy családtagja megbetegedett.

Nyitókép: Pixabay