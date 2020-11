Huszonnégy ezer tonna öngyújtó a lángokban – hamis áruk nyomában

Huszonnégy tonna hamis öngyújtót égetett el az adóhivatal múlt héten a rákospalotai szemétégetőben – írja a rákospalotai erőműben készített riportjában a magyarnemzet.hu. Hogy mekkora kárt jelent a hamisítás, azt jól jelzi, hogy ez az egyetlen tétel több mint negyvenmillió forintos veszteséget okozhatott volna.

Kis Péter András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szóvivője azt mondja, nincs abban semmi meglepő, hogy már az öngyújót is hamisítják, az erre szakosodó illegális körök tulajdonképpen mindent hamisítanak. A márkás termékek általában drágábbak, a magasabb ár pedig rendszerint jobb minőséget, megbízhatóságot, tartósságot is jelent. A márka a mindig állandó minőség garanciája. A hamisítók minden olyan terméket utánoznak – természetesen jogellenesen –, amire van kereslet. Rendszerint márkás ruhák, elektronikai cikkek, illatszerek, mosóporok, gyerekjátékok, napszemüvegek és táskák, karórák másolatai érkeznek nagyobb mennyiségben a magyar piacra, de akadnak különlegesnek mondható termékek is. Ilyen például az öngyújtó, ahogy konyhai cikkeket, késeket, sőt az áruszállításhoz használt raklapokat is hamisítják – magyarázza Kis Péter András.

Kamion hozza a megsemmisítésre váró öngyújtókat, a rakományt fegyveres pénzügyőrök kísérik – a hamis áru megsemmisítése csak szoros felügyelettel lehetséges.

Több egyenruhás felügyeli, hogy a munkások minden hamis öngyújtóval töltött dobozt a tízezer köbméteres szemétbunkerbe dobjanak.

A huszonnégy tonna kirakodása eltart egy darabig. A beömlő szemetet – az adóhatóság szállítmányával együtt – két hatalmas vaskarom, szakkifejezéssel tíztonnás polipmarkolós híddaru emeli a magasba és dobja a kazánok hulladékadagoló tölcsérébe.

A szóvivő arról beszél, hogyan akadt a tétel a hatóság horgára: "A Távol-Keletről érkező áru belépésekor lett gyanús a szállítmány, a NAV pedig megkereste a céget, amelynek népszerű emblémája szerepelt az öngyújtókon. A társaság jelezte, hogy engedély nélkül előállított darabokról, hamisítványokról van szó. A tétel azután került a hulladékégetőbe, hogy az importőr nem emelt kifogást a megsemmisítés ellen. Egyébként gyakori, hogy teherautókon elrejtve próbálják a csempészek behozni a hamis árut Magyarországra, ahogy az sem ritka, hogy alkatrészenként, alkotóegységenként érkeznek a termékek. Pél­dául

egyik körben hozzák be a márkajelzés nélküli ruhákat, majd egy másikban azokat a logókat, amelyeket engedély nélkül varrnának rájuk.

És ma már az is bevett módszer, hogy eredetiként kísérlik meg behozni a hamis portékát."

A szóivő azzal kapcsolatban, hogy miről lehet felismerni a hamisított árút, elmondja, hogy "parkolókban nem árulnak luxuscikkeket, különösen nem harmadáron és számla nélkül. Az utánzatok általában gyengébb minőségűek, így a silányabb megmunkálás, a pontatlan varrás vagy a gyenge csomagolás szemet szúrhat. Más a logó, aránytalan a betűméret, adott esetben a szag is árulkodó lehet. Merthogy az alapanyag kellemetlen szaga rossz minőségre s ezzel hamisításra utalhat, de manapság azért előfordulnak kiváló minőségű illegális másolatok is. A NAV egyik legfontosabb feladata a hamisítás visszaszorítása, így a szervezet naponta végez ellenőrzéseket piacokon, üzletekben és persze a közutakon, a határon."

Nyitókép: Fotó: Kurucz Árpád (magyarnemzet.hu)