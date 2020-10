Indulatok az SZFE körül: „ideológiai háború” és fellebbezés sztrájkügyben

Szarka Gábor, a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) kancellárja arról beszélt az InfoRádiónak, hogy tudomása szerint fogy az egyetemfoglalók lelkesedése. A kancellár megismételte, amit korábban is mondott, hogy erőszakkal nem próbálnak be bejutni az egyetem épületébe, lehetőséget akarnak azoknak azoknak a diákoknak a tanulásra, akik – már – nem értenek egyet a tiltakozók követeléseivel.

Arról beszélt, hogy előbb-utóbb mindenkinek egyénileg nyilatkoznia kell a vezetőségnek és

a félév is veszélyben van.

A kancellár az őszi szünetet meghosszabbított, de hétfőtől várhatóan újraindul a tanítás.

Több egyetemen is feszültséget okoz az egyetem ügye, az ELTE-n már 450-en írták alá az oktatók SZFE mellett kiálló petícióját, még úgy is, hogy az ELTE vezetése ezt ellenezte. A Corvinus szakszervezete is szolidaritását fejezte volna ki, ám a szenátusi állásfoglalás elfogadását az egyetem rektora megakadályozta.

Az egyetemet fenntartó Innovációs és technológiai minisztériumot vezető Palkovics László szerint az SZFE körüli vita nem az egyetemi autonómiáról szól. A miniszter a Mandinernek azt mondta,

az oktatók ideológiai háborúhoz használják a diákokat.

A hvg.hu arról ír, hogy a sztrájkbizottság nyolcpontos követelést fogalmazott meg a munkáltatóval szemben, a kilencedikben pedig a kormányhoz fordul. „Október 28-án nyújtott be fellebbezést a Színház- és Filmművészeti Egyetem Sztrájkbizottsága a Fővárosi Törvényszék által kiadott elsőfokú végzés ellen, ami jogellenesnek nyilvánította az intézmény dolgozóinak sztrájkját. Közleményükben azt írják, hogy nyolcpontos követelést fogalmaztak meg a munkáltatójuk felé, a kilencedikben pedig Magyarország kormányához fordultak, azt kérve, hogy a modellváltási folyamatot teljes egészében állítsák le.

Mint írják, követeléseiket továbbra is fenntartják, továbbá bíznak a Fővárosi Törvényszék "mindenfajta befolyástól független bíráskodásában".

Az intézmény dolgozói október eleje óta sztrájkolnak, tiltakozva ezzel az új kuratórium, valamint az egyetem új oktatási modelljével szemben.

Szarka Gábor, az SZFE új kancellárja korábban a fizetések visszatartásával próbálta zsarolni a munkavállalókat, majd előrehozott (és később meghosszabbított) őszi szünettel akarta rávenni arra a barikádot fenntartó hallgatókat, hogy hagyják el az épületet.

Nem járt sikerrel: az SZFE blokádja már 59 napja tart, október 23-án több mint tízezren tüntettek mellettük.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton