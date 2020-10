Egységes uniós tesztstratégia készülhet

Egyre markánsabbak azok a hangok, amelyek az EU-tagállamok koronavírus elleni védekezésének jobb összehangolását követelik a járvány terjedésének intenzív időszakában. A csütörtök délutáni online egyeztetést még továbbiak követik majd a következő hetekben, a decemberi uniós csúcstalálkozót megelőzően. A Reuters egy uniós hivatalnokra hivatkozva azt írja, még két hasonló megbeszélés biztosan várható. Ezeknek többek között az is célja, hogy megelőzzék az első hullámban bekövetkezetthez hasonló versengést az országok közt: a koronavírus-járvány kezdetén a 27 tagállam megosztottá vált, miközben az országok egymás elől is próbálták elkapkodni a kis mennyiségben elérhető, azonban nagyon szükséges orvosi eszközöket.

A tagállamok közül a kezdettől nagy számban teszteket elvégzők - mint Németország - alacsonyabb halálozási adatokat jegyezhettek fel, mint a kevesebbet tesztelők. Az EU vezetői ezért is szeretnének közös tesztelési és nyomkövetési stratégiát kialakítani, de egyelőre nem sikerült eredményeket elérni ezen a területen.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke komolyabb együttműködést kér a tesztek vásárlása és fejlesztése terén. Nemcsak a pontos eredményt adó PCR-tesztek, hanem az antigéntesztek használatára is buzdít, hiszen ezek a fertőzési gócok gyors feltárásában segíthetnek.

Uniós tisztviselők szerint az online találkozók célja lesz az is, hogy sürgessék a tagállamok vakcinázási menetrendjének kialakítását annak érdekében, hogy az első időszakban, amelyben még csak kisebb mennyiségben áll majd rendelkezésre vakcina, már ha egyáltalán lesz hatásos oltás, biztosan azok kapják meg azt, akiknek legnagyobb szüksége van rá. Nagyon fontos a rizikócsoportok pontos meghatározása, mivel 2022 előtt nem lesz lehetséges a 27 tagállam teljes népességének beoltása.

Az Európai Unió ajánlása szerint a legfontosabb az egészségügyi és szociális szfélrában dolgozók, a hatvan év fölöttiek, egyes alapbetegségekben szenvedők, a kulcsfontosságú ágazatokban dolgozók, a munkájuk miatt távolságtartásra képtelenek és bizonyos hátrányos helyzetű társadalmi csoportok beoltása. Ezzel a vírus terjedését csökkenthetik a tagállamok, ám amíg csak limitált mennyiség érhető el a majdani vakcinából, további intézkedésekre is szükség van. Ezek közt említik a maszkviselést, kijárási korlátozásokat, illetve az otthon maradásra való biztatást, nyilvános helyek bezárását, a rendezvények létszámának maximalizálást kültéri és beltéri találkozók esetében egyaránt, valamint a munkaszervezés módjának megváltoztatását és az otthoni munkát.

Tesztelés az EU-ban

Az unió szeptemberben adott ki tesztelési ajánlást.

Már ekkor harmincszoros különbség volt a tagállamok közt abban, hogy mekkora esély van arra, tesztelnek-e valakit.

Ez a pozitivitási arányt nagyban befolyásolja: akkor unión belül akár 9 százalékig is kúszott, Magyarországon mostanra már 16 százalékot is meghaladta.

Hazánk rosszul teljesít uniós átlagban a teszt kérése és annak elvégzése közt eltelt időben is, ami akár két nap is lehet. Igaz, van olyan tagállam, ahol ez 3-7 napra rúg.

Akkori adatok szerint az eredmény 24 óra alatt meglett hazánkban, a mostani gyakorlat ennél hosszabb várakozást mutat.