Négy pedagógus vesztete már életét koronavírus-fertőzés miatt

Koronavírusban halt meg egy XIII. kerületi általános iskola tanára – értesült a hvg.hu, és ezt a Pedagógusok Szakszervezete is megerősítette. Úgy tudni, hogy az újlipótvárosi intézmény 52 éves tanára krónikus beteg is volt. Amikor elkezdődött szeptemberben a tanév, ő is munkába állt. Az egyik osztálya még az őszi szünet előtt karanténba került egy koronavírus-megbetegedés miatt.

A legnagyobb pedagógus-szakszervezet a honlapjára kiírta, már négy olyan pedagógusról tud aki a Covid-19 következtében hunyt el.

Az Emmi szerint a tankerületeknek van pontos számuk a fertőzöttekről, de mivel ez érzékeny adat, nem oszthatják meg.

Szabó Zsuzsa, a PSZ elnöke viszont szorgalmazza az adatok nyilvánosságra hozatalát, és szigorúbb iskolai intézkedéseket sürget.

