Müller Cecília: egyelőre nem látjuk a járvány platóját

A járvány második szakaszának intenzíven felszálló szakaszában vagyunk – közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos, majd ismertette az elmúlt 24 óra adatait.

2079 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 63 642 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 63 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1535 főre emelkedett, 16 646-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 45 461 fő. 2891 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 243-an vannak lélegeztetőgépen.

A járványgörbe ellaposítására akkor van esély, ha mindenki betartja a járványügyi intézkedéseket.

Kerülni kell a felesleges kontaktusok számát a következő időszakban.

Fokozatosan kényszerülnek szigorítani a szabályokat, de a lényeg marad: a maszkviselés, a kézmosás, a távolságtartás és a felületetek fertőtlenítése – mondta a tisztifőorvos.

Az egészségügy felkészült, szükséges, magas szintű orvosi ellátást mindenki meg fogja kapni, amely a gyógyulásához szükség van. A kórházakban intenzíven zajlik a munka – tette hozzá.

Az iskolákban folyik a fertőtlenítő takarítás, ahol korábban volt fertőzés, ott a honvédség járványügyi bevetési csoportja is dolgozik.

"A kontaktusok számának csökkentése érdekében mondjunk le azokról a programokról, amelyek nem feltétlenül szükségesek"

– mondta Müller Cecília.

8932 eset volt a 42. héten, egy héttel később már 13 797 fertőzést regisztráltak. Minden korosztályban emelkedik a fertőzöttek aránya, de eltolódott az idősebb ek felé. A 40-49 évesek aránya a legmagasabb 20,5 százalékkal. Az összes fertőzött 16 százaléka 65 év feletti, és 5 százaléka a 15 éven aluli. A járvány első hullámában az idősek voltak érintettek, a második elején a fiatalok, most pedig inkább a középkorúak.

A pozitív esetek 20 százalékát a fővárosban azonosították, utána Pest megye és Borsod következik, míg a lista végén továbbra is Tolna megye áll. A 43. héten csak Somogy megyében csökkent a fertőzések száma, de van, ahol megduplázódott.

A járványügyi szabályok szigorításáról számolt be Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese. A beutazás miatt elrendelt karantén szabályait egyszerűsítette az Országgyűlés, a határátlépéskor a rendőrrel kell közölni például a karantén helyszínét, és kötelezhető a digitális ellenőrző szoftver telepítésére.

A karanténszabályokat megszegőkre 5000–150 000 forintos bírság szabható ki mostantól.

A védelmi intézkedések megszegése miatt 48 rendőri intézkedés volt, ebből 17 maszkviselés elmulasztása miatt volt tömegközlekedési eszközökön, míg kereskedelmi helyiségben 31 esetben léptek fel. Szeptember 21. óta 1982 esetben kellett intézkedni, a többségében figyelmeztetést alkalmaztak. A tranzitszabályok megszegése miatt 26 esetben kell intézkedni.

Héfőn 11 993 helyszíni karantén-ellenőrzést hajtottak végre, 3862 új karantént rendeltek el, 27 050 az összes érvényes hatósági karantén száma. Eddig 476 büntetőeljárást rendeltek el, 90 gyanúsítottat hallgattak ki a járványügyi szabályok megszegése miatt.

Kérdések

Mit tegyen egy várandós nő, aki megfertőződött?

A várandós és a szoptatós kismamákat is elérheti a fertőzés. Mindenképpen tájékoztassák az őket gondozó orvost. Az általános szabályok rájuk is vonatkoznak, de ez egy speciális élethelyzet. Sok tudományos publikáció alapján úgy tűnik, hogy nem okoz a koronavírus fejlődési és egyéb rendellenességet a magzatnak. A szoptatás időtartama alatt viszont légúti fertőzéssel az anyag megfertőzheti a gyermekét, ezért az anyának be kell tartania a higiénés szabályokat. Maszkviselés és kézfertőtlenítés kötelező.

Hogyan alakul a koronavírus-járvány terjedése Magyarországon, mi az a pont, amely indokolja a további szigorítást?

Egyértelmű a tendencia, dinamikusan nő a fertőzöttek száma, egyelőre nem látjuk a platót, ezért feltétlenül szükség van a szabályok betartására. Folyamatosan értékelik az adatokat, a múlt héten is szigorítottak a sportesemények esetében és a karanténszabályokon is, de a szigorítás nem helyettesíti a fegyelmezettséget és az egyéni felelősséget.

Nyitókép: MTI/kormany.hu/Botár Gergely