Még korszerűbb lesz a hazai légiforgalmi irányítás

A projekt első lépéseként a légiforgalmi irányítást hétfőről keddre virradó éjjel átköltöztették a kényszerhelyzeti központba, várhatóan áprilisig innen látják el feladataikat a szakemberek.

Bajkó Gábor, a szakszolgálat műszaki üzemeltetési és fejlesztési osztályvezetője kedden az átállás utáni bejáráson azt mondta, várhatóan fél évig tart majd az átalakítás. Ennek keretében 55 munkaállomást építenek át, így azok már álló munkavégzést is lehetővé tesznek, emellett kicserélik a hangkommunikációs rendszereket, 500 kilométer kábelezést, valamint frissítik a MATIAS légiforgalmi irányító szoftvert is. Ezeket a rendszereket az elmúlt nyolc évben a nap 24 órájában folyamatosan használták, most uniós előírások és kiberbiztonsági okok miatt is frissíteni kell őket.

A HungaroControl a téli menetrendi időszakra időzítette a felújítást, hogy az irányítók a kisebb forgalmat a kisebb kapacitású kényszerhelyzeti központból is el tudják látni.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd