A Ferencváros és Budapest-Kelenföld közötti szakaszon a szerdai baleset utáni helyreállítással csak csütörtök estére végeznek, ezért az ideiglenes közlekedési rendet éjfélig meghosszabbították: továbbra is Kelenföldről indulnak és oda is érkeznek a pécsi és a hegyeshalmi vonal távolsági vonatai, valamint az S36-os és G43-as elővárosi járatok is. Az M3-as metrópótló, az M4-es metró és az 1-es villamos kijelölt szakaszain a vasúti jegyeket és bérleteket csütörtök éjfélig elfogadják.

Péntek hajnaltól ismét az eredeti útvonalon járnak majd a pécsi és a hegyeshalmi vonal távolsági vonatai, valamint az S36-os és G43-as elővárosi járatok is - közölte a Mávinform. Folyamatosan frissülő információk elérhetők a MÁV-honlap vonatkozó oldalán. Forrás: mavcsoport.hu