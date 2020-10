Lazítanának az autósok zéró-toleranciáján? Itt a kormány válasza

Ahogy az Infostart is megírta, a tárcavezető a borászok terhein igyekezett enyhíteni, például közölte azt is, hogy hamarosan a parlament elé kerül az új bortörvény, amelynek célja, hogy a jövőben csökkenjenek a borászok adminisztrációs terhei, és az eddig nem szabályozott területek is kellő figyelmet kapjanak.

Az RTL Klub Híradója rákérdezett az esetleges lazításra a Kormányzati Tájékoztatási Központnál. Válaszukban leszögezték:

a szakmai szervezetek minden évben ezt javasolják, de az emberek nem támogatják a lazítást, ezért kabinet nem tervezi a szabályozás módosítását.

Nagy István nem nyilatkozott a csatornának.

