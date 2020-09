Operatív törzs: további helyeken javasolt a maszkhasználat

Nyolc beteg meghalt, csaknem ezer új fertőzöttet regisztráltak, az aktív fertőzöttek száma így már 15 ezer fölött van Magyarországon - derül ki a szerdai koronavírus-adatközlésből. Az operatív törzs így szerda reggel is összeült, majd újra online sajtótájékoztatót hirdetett.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a napi adatokat elemezve azt mondta,

a most elhunytak mind valamilyen krónikus megbetegedésben szenvedtek, 48 és 69 év közöttiek,

jellemzően szív-, érrendszeri betegek voltak, sok esetben cukorbetegek vagy rákbetegek.

"Ugyanakkor 86 fő meggyógyult az elmúlt 24 órában" - mutatott rá.

Újra nyomatékosította, hogy aki kontaktkutatás miatt kerül szűrésre, annak ingyenes a tesztelés.

Csaknem 600-an vannak kórházban, több mint 30-an lélegeztetőgépen.

"A járvány felszálló ágában vagyunk"

- figyelmeztetett.

A szülők fokozott figyelmét kéri, mielőtt elengedik iskolába, óvodába gyermeküket.

Megint csak kérte, hogy mindenki használjon maszkot, új "javaslat", hogy viseljünk maszkot

sorban álláskor (távolságtartással)

liftben

taxiban

várótermekben

látogatáskor (hiszen nem tudhatjuk, hogy hordozók vagyunk-e)

esküvőn (menyasszonytánc nem javasolt)

bevásárláskor

sporteseményen

minden olyan helyen, ahol a másfél méteres távolság nem tartható.

A maszk levételekor ne nyúljunk a maszk felületéhez, mert az már fertőzött lehet.

A karantén 14 napról 10 napra csökkentését magyarázva újra a nemzetközi tapasztalatokra hivatkozott, ennyi idő lehet, amennyi idő alatt a nem tünetes személyek már nem fertőznek tovább.

"Nem csak azokra vonatkozik, akik külföldről hazatérnek, hanem a kontaktszemélyekre is. Természetesen változik a helyzet, ha tünetessé válik valaki, mert akkor gyanússá válik, ekkor kell telefonon hívni a háziorvost" - részletezte Müller Cecília.

Beszámolt arról is, hogy Kásler Miklós utasította a kórházigazgatókat, hogy minden utasítást hajtsanak végre és tartsák a fegyelmet a járványügyi védekezésben.

"Nem gócosan van jelen a járvány Magyarországon, hanem mindenütt, bárhol"

- jegyezte meg a tisztifőorvos.

A kórházi ágykihasználtság jelenleg 53 százalékos, 47 százalék ágy üres, ebből kell 20 százalékot fenntartani a fertőzöttek ellátására - ecsetelte.

Jelenleg a Dél-pesti, a Szent János és a Korányi kórházak vannak kijelölve a közepesen súlyos és a súlyos betegek gyógyítására. Budapesten kívül is régiónként vannak kijelölve a kórházak ugyanebből az okból.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese a tájékoztatón elmondta, az elmúlt 24 órában 12 ezernél is több karantén-ellenőrzés zajlott. Az e-ellenőrzést 1815-en választották eddig.

Elmondta még, 5 esetben intézkedtek a rendőrök tömegközlekedési eszközökön a maszkhiány miatt.

Kérdések - válaszok

- Mennyire pontosak a szennyvíz alapján készített prognózisok? Lehet-e tenni valamit a jelzés után?

- Ezek tájékoztató jelzések, következtetést lehet levonni a várható fertőzöttszám-emelkedésről. Amikor a szennyvízben több tízszeres emelkedést látunk, annak van egy előzetes jósló értéke, ilyenkor 7-10 nap alatt emelkedik meg a fertőzöttszám. Egész Európában használják ezt a módszert.

- Az iskolákban miként oldják meg a használt maszkok elhelyezését? Ez veszélyes hulladéknak minősül.

- A maszkokat hulladékszempontból is meg kell különböztetnünk. Az egészségügyben történő maszkhasználat valóban veszélyes hulladékot "keletkeztet". De a hétköznapi maszkhasználatból nem ered veszélyes hulladék. Egy dupla falú zsákba kell tenni, 48 óráig pihentetni, aztán lehet kihelyezni a kommunális szemétbe.

- Ki ellenőrzi a "23 órás" szabályt?

- Az üzemeltetők tartassák be a szabályokat! Az áruátvétel, kiszállítás, fizetés miatt az alkalmazottakon kívül mások is lehetnek bent 23 óra után.

- Hány eü-intézmény, szolgáltató reagált Müller Cecília átvezénylős levelére?

- Őszintén reméljük, hogy mindenki reagált. A szolgáltatók nagy felelősséggel végzik a feladatukat. Adatokat a szolgáltatóknak folyamatosan szolgáltatniuk kell, ez része a védekezésnek. Az egészségügyi dolgozók átrendelése bármikor megtörténhet. A pici gyermekes édesanyákat nem lehet átrendelni.

- A mostani hullámban mennyire jellemzőek az atipikus esetek, előzmény nélküli betegek?

- Szerencsére nem jellemző, de jelen van ez. Van néhány olyan fiatal lélegeztetőgépen, aki jó egészségi állapotnak örvendett korábban.

- Jelenti-e tovább a háziorvos a csak gyanús eseteket? Mi lesz ezekkel az adatokkal?

- Két rendszer halad párhuzamosan, amely később "összefésülésre kerül". Ez a járványügyi megfigyelő rendszer informatikai része.

- Az orvos által gyanúsnak minősített személyekre milyen szabályok vonatkoznak?

- A gyanús eset valamiért gyanús. Megerősítése mindenkor "kívánatos", laboratóriumi vizsgálat követi a gyanúsítást. Ha igazolásra kerül a gyanús eset, akkor kezdődik a kontaktkutatás és ekkor rendelik el a 10 napos járványügyi megfigyelést.

- Hogyan zajlik az influenzaoltás beadása, ha most főleg telefonálnak a háziorvosok?

- Főleg igen. De most is van azért orvos-beteg találkozás, ilyen lesz a védőoltás beadása is. Október második felében "terítjük" az oltást a háziorvosoknak. Az igénybevétel módjára azt javasoljuk, kérjenek telefonon időpontot a háziorvostól.

- InfoRádió: A tömegközlekedési eszközökön kötelező a maszkhasználat. Mit tehetnek a sofőrök? Mi történik, ha nem tesznek eleget a felszólításnak az utasok?

- A járművezető felszólíthatja a maszkot nem viselő személyt. Amennyiben az utas nem tesz ennek eleget, rendőrt hívhat a sofőr, a közlekedést megszakíthatja.

