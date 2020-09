Életbe léptek a szigorúbb biztonsági szabályok, ezek változtak mától

Mint arról az Infostart is beszámolt, az operatív törzs szombati bejelentése alapján szeptember 21-től azaz hétfőtől kötelező a maszkviselés a bevásárlóközpontokban, a mozikban, a színházakban, a múzeumokban, a könyvtárakban, a postai és egyéb ügyfélszolgálatokon is, továbbá a tömegközlekedési eszközökön túl azok megállóiban, váróhelyiségeiben is, valamint a sportlétesítményekben.

A rendelkezés értelmében az arc eltakarására a sál már nem elegendő, szabályos maszkot kell viselni.

A szabályszegést szankcionálhatják, az üzemeltetők, működtetők maguk is felszólíthatják az illetőt a maszkviselésre, de rendőri segítséget is kérhetnek. Ezen kívül ezután a kormányhivatalok népegészségügyi szakemberei is ellenőrizhetnek.

A MÁV-Start és a Volánbusz is hétfőtől tovább szigorítja a maszkhasználatot. A lényeg, hogy a maszkot már nem csak a közösségi közlekedési eszközökön, hanem azon állomási és megállóhelyi helyiségekben is kötelező lesz hordani, ahol az utas a felszállás előtt vagy után tartózkodik. A szigorítás a 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenkire vonatkozik.

Hétfőtől rövidebb a karantén ideje

Ahogyan Európa több országában már érvényben van, szeptember 21-től Magyarországon is tizennégy helyett tíz napig tart a kötelező karantén időtartama. Müller Cecília országos tisztifőorvos ezt az operatív törzs szombati tájékoztatóján azzal indokolta, hogy az eddigi tapasztalatok és a nemzetközi gyakorlat alapján úgy látják, hogy tíz nap elegendő a koronavírusos tünetek felismerésére, hiszen a lappangási idő öt-hat nap.

Hatósági áras a PCR-teszt

Szintén hétfőtől hatósági áras a PCR-teszt, 19 500 forintnál többet egyetlen egészségügyi szolgáltató vagy laboratórium sem kérhet ezekért a tesztekért, függetlenül attól, hogy magán- vagy közellátást nyújt. A tesztek túlnyomó többsége eddig is térítésmentes volt, és ez így is lesz a továbbiakban is, ha járványügyi érdekből - a kórház vagy a háziorvos rendelésére - végzik el a tesztelést. A 19 500 forintos árat azoknak kell megfizetniük, akik önszántukból tesztelnének, vagy a két hét kötelező házi karantént váltanák ki. Ezen az áron felül egyéb költség nem számolható fel.

Eszerint a vizsgálat költsége két összegből tevődik össze: a laborvizsgálat díja legfeljebb 17 000 forint lehet, a mintavételért pedig 2500 forintot kérhetnek a szolgáltatók. Eddig átlagosan 25-33 ezer forintba került egy teszt, az ennél olcsóbb szűrésnél a páciensnek magának kellett levenni a vizsgálatra küldött mintát.

Korlátozzák a nyitvatartást

A szórakozó- és vendéglátóhelyek hétfőtől csak 23 óráig lehetnek nyitva. Ott, ahol elvitelre készítenek ételt, a személyzet bent maradhat a megjelölt időpont után is, de vendéget nem fogadhatnak. Az 500 fő feletti rendezvények továbbra sem tarthatók meg.

Októberben is lesznek változások

Október elsejétől például az óvodákban, az iskolákban és a szakképző intézményekben bevezetik a kötelező testhőmérséklet-mérést. Az óvodás és alsós tagozatos gyerekkel szülő csak a mérési pontig mehet, de ide is csak szájmaszkban.

A szakemberek szerint a koronavírus-pozitív esetek növekedésével vélhetően emelkedik majd azoknak az időseknek a száma is, akik kórházi ellátásra szorulnak. Előfordulhat, hogy egy-egy beteget nem a hozzá legközelebbi kórházba visznek majd, hanem a koronavírusos betegek ellátására kijelölt intézménybe, ahol a gyógyításhoz minden feltétel adott. Az operatív törzs döntése értelmében - ha az igények szükségessé teszik - bevonják az ellátásba a kiskunhalasi mobilkórházat, de lesz egy "katonai kórház" a Szent László Kórház területén, és egy további Tatabányán.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt