Váratlan invázió a Balatonon

Egyre népszerűbb a horgászturizmus a Balatonnál. Ősszel a horgászok veszik birtokba a parti területeket, vannak hobbihorgászok, míg mások kihívást és sportértéket látnak a balatoni halak kifogásában – írja a hirado.hu.

Szeptemberben kiválóak a körülmények a halfogáshoz, az idő simogatóan meleg, a Balaton vize kezd lehűlni, a békés halak elkezdenek táplálkozni, és ezzel együtt a ragadozók is erősödnek – érvelt a szemesi és a többi balatoni kempingben is tapasztalható „horgászinvázió” mellett Balogh Tibor, a 38 egyesületet összefogó Balatoni Horgászszövetség elnöke.

Elmondása szerint a helyiek szívesen fogadják a fővárosból és az ország más részeiből érkező vendéghorgászokat, de elvárják tőlük, hogy ők is úgy üljenek ki a „leshelyre” mint a balatoniak, tehát tartsák be egymást közt az ajánlott védőtávolságot.

Az őszi időszakban sátras horgászatra is van lehetőség – mondta Hamvasi Miklós, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászturisztikai menedzsere az M1 Ma délután című műsorában. Hozzátette, a gasztronómiai célból horgászók is sokan keresik fel ősszel a Balatont, éppen ezért a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. tavasszal és ősszel odafigyel az őshonos halfajok telepítésére is.

