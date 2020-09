Valóban vett egy teherszállító repülőt a magyar kormány

A közelmúltban írta meg az Origo, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium megvette a járművet azért, hogy a járványban minden védekezéshez szükséges eszköz időben megérkezzen Magyarországra, illetve később más feladatok esetére is legyen egy ilyen gép az országban.

Újságírói kérdésre a pénteki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter megerősítette a vásárlás tényét, valamint az annak indoklásaként írtakat, vagyis hogy

tavasszal "csak egy dolog hiányzott, és az egy teherszállító gép volt, hogy hatékonyabban lehessen szállítani Kínából a maszkokat és a lélegeztetőgépeket".

Azt is lehetett már tudni, hogy – a korábban vásárolt repülőktől eltérően – az új gép nem a Magyar Honvédség flottájába fog kerülni, hanem a Wizz Airhez. A tavaszi repülős szállításokat is lebonyolító légicég azt közölte, hogy egyelőre még zajlanak a tárgyalások, és most Gulyás Gergely sem tudott még konkrétumokat mondani.

A külügyi tárca előzőleg arról számolt be, hogy amikor a gépnek a jövőben nem kell állami feladatot ellátnia, a Wizz Air használja majd, vagyis a magyar állam a szabad kapacitást bérbe adja, így

a gép bevételt is termel.

A polgári lajstromnak egyébként annyi előnye minden bizonnyal lehet, hogy az útvonal megtervezése és a leszállások engedélyeztetése egyszerűbb, mint ha katonai lajstromú járműről lenne szó, márpedig a járványhelyzetben minden idő számíthat.

Hátránya inkább a géptípusnak lehet, hiszen az sem a Wizz Air, sem a honvédség flottájába nem illik. Használata ugyanakkor praktikus, hiszen a típust kifejezetten teherszállításra tervezték, sokoldalú rakodórendszert kapott, többféle elhelyezési variációban képes kezelni raklapokat és konténereket is.

