Fontos vagy! – fókuszban a fiatalkori öngyilkosságok megelőzése

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány idén egy különleges projekttel készült az öngyilkosság megelőzés világnapjára.

A Fontos vagy! projekt célja az, hogy felhívja a figyelmet a fiatalkori öngyilkosság prevenció fontosságára, és hogy

segítsen a lelki problémákkal küzdő fiataloknak abban, hogy idejében felismerjék, ha segítségre van szükségük

– olvasható a szervezet közleményében.

A Kék Vonal egy ingyenesen elérhető szakmai anyagot is összeállított, amely ingyenesen elérhető a fiatalok, és a nekik segíteni próbáló felnőttek számára is. A fiatalok egy játékos online felületen tanulhatnak a lelki problémák figyelmeztető jeleiről, és arról is, hogy

hogyan kérjenek segítséget, ha bajban érzik magukat.

A kampány szeptember 10-én, délután 2 órakor kezdődik egy ingyenes webináriummal, melynek során a Kék Vonal munkatársai bemutatják a Fontos vagy! projektet.

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 1993 óta működteti ingyenes lelkisegély-szolgálatát gyerekeknek és fiataloknak, 24 éves korig. Tevékenységük kiemelt célja a fiatalkori öngyilkosságok megelőzése. 2019-ben nagyságrendileg ezer olyan segítő beszélgetést folytattak, ahol a megkereső öngyilkossági gondolatokkal küzdött.

A Kék Vonal a 116 111-es, harmonizál európai rövid hívószámon érhető el,

tehát minden hálózatból és belföldön előhívó nélkül tárcsázható – ismertette az InfoRádiónak Reményiné Csekő Borbála, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője.

Nyitókép: pixabay.com