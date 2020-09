Jó pár dolog megváltozott szeptember 1-jével

A legfontosabb intézkedés, hogy szeptember 1-jétől ideiglenesen ismét visszaáll a határellenőrzés a teljes belső határon. Összesen 67 határátkelőnél ellenőrzik a forgalmat kedden 0 órától. A főszabály szerint csak magyar állampolgárok léphetnek be az ország területére, ám számukra is kötelező a kéthetes karantén.

Magyar állampolgár mehet külföldre és haza is térhet, ám a személyforgalomban Magyarországra történő belépése során ő (illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja) egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles.

Fertőzésgyanú

Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint az illetékes járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

Ha nincs gyanú

Amennyiben a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és

a magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban,

a nem külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban,

a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

Ingázók

A külpolitikáért felelős miniszter által – a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben – meghatározott szomszédos állam polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek.

Ugyanígy a magyar államhatártól legfeljebb 30 kilométerre, itthon élő magyarok szabadon visszatérhetnek külföldről, amennyiben 24 órán belül mentek ki, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el.

Külföldiek, üzleti utazók, sportolók

Külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, csak indokolt kivételekkel. Akkor lehet engedélyezni a beutazást külföldieknek, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja

a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel,

olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja,

az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybevétele,

a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja,

a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja,

a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,

hozzátartozó gondozása, ápolása,

a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel vagy

más méltányolható ok.

Kivételnek számít a humanitárius célú utazás is.

Az üzleti céllal érkezők bármely állam területéről beléphetnek Magyarországra. Egyezmény három országgal Kétoldalú megállapodások nyomán cseh, szlovák és lengyel állampolgárok negatív teszteredménnyel szeptember elseje után is beléphetnek Magyarországra - közölte hétfő este a külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette: öt napnál nem régebbi negatív teszteredményt kérnek azoktól a fenti országból érkezőktől, akik már korábban szállást foglaltak Magyarország területén. Hasonlóképpen, a visegrádi országokban korábban szállást foglaló magyaroknak is elég lesz egy negatív teszt a hazaérkezést követően.

Külföldi sportolók és az események résztvevői - a nézőket leszámítva - akkor léphetnek be Magyarországra, ha előtte öt napon belül, legalább 48 órás különbséggel, két alkalommal elvégzett PCR teszt eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolják, hogy a koronavírus a szervezetükben nem volt kimutatható. Mindemellett, az UEFA protokolljára való tekintettel az is működik, ha valaki csak egy darab, legfeljebb 3 napos negatív teszttel érkezik. (Vélhetően ők lehetnek a a szeptember 24-i Szuperkupára érkező focisták. A két csapat országából 3000-3000 szurkoló pedig az elképzelések szerint úgy érkezhetne, hogy a reptérről busszal a meccsre mennek – ahol csak minden harmadik ülőhelyet értékesítenek –, majd hasonló módon távoznak is az országból.)

Engedélyezték a katonai konvojok Magyarországra történő belépését és az országon való áthaladsát, ha a csapatmozgás során kizárólag technikai eszköz, felszerelés és az állomány mozgatása történik, valamint a szomszédos országok részéről biztosított a határátlépés.

Tranzitforgalom

A külföldiek tranzitáthaladása belépéskor egészségügyi vizsgálatot követően engedélyezett, ha

fertőzés gyanúja nem merül fel,

a belépő rendelkezik a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel,

igazolja utazásának célját, célországát, és

a célországhoz utazás útvonalán fekvő szomszédos államba a belépése biztosított.

A tranzitforgalom a tavaszi szabályokhoz hasonlóan most is csak meghatározott útvonalon lehetséges, csak bizonyos pihenőkön megállva, és legfeljebb 24 óráig.

Közlekedés

A szigorúbb határátlépési szabályok miatt változtatott a MÁV, és szeptember elsejétől visszavonásig a nemzetközi forgalomban felfüggeszti a háló- és fekvőkocsi, illetve az étkezőkocsi szolgáltatást. A háló- és fekvőkocsikat ülőhelyes kocsikkal pótolja a MÁV-Start. a nemzetközi menetrendben egyelőre nincsenek korlátozások a vonatközlekedésben.

A BKK is változtat, hiszen kedden - számos szigorítással és változtatással - elkezdődik a tanév. Érvénybe lép a tanítási időszakban érvényes menetrend, ráadásul a tumultus elkerülésére vagy enyhítésére a forgalmasabb vonalakon olyan menetrendet vezetnek be, ami reggel 8 óra után is biztosítja a csúcsidei kapacitást. Az egyes járatok menetrendje a BKK honlapján olvasható. Változik a forgalmi rend az M3-as autópálya több szakaszán Több mint két kilométeren újul meg az autópálya külső sávjának két szakasza a Budapest felé vezető oldalon: a 48-as és a 49-es kilométer között Aszód térségében, valamint az 59-es és 60-as kilométer között Hatvan környékén. Felújítják a Nyíregyháza felé vezető oldalon lévő ecsédi és horti pihenőhelyek átvezető útjait is. A kivitelezés ideje alatt szakaszosan, úgynevezett 2+1+1 sávos forgalomterelés lesz érvényben. Ez azt jelenti, hogy a Nyíregyháza felé vezető oldalon a forgalom a leálló- és a külső sávon haladhat, a Budapest felé vezető oldalról pedig egy sávot átterelnek a Nyíregyháza felé vezető oldal belső sávjára. A Budapest felé vezető oldalon pedig csak a belső sávot lehet majd használni 80 kilométer/órás sebességkorlátozás mellett. A pihenőhelyeket a felújítási munkák idejére lezárják.

Gyógyszerkiváltás

Tekintettel a megmelkedett koronavírus-esetszámokra, a gyógyszerfelírás szeptembertől továbbra is elintézhető lesz telefonon, ezt a lehetőséget a tervekkel ellentétben nem szüntetik meg - közölte korábban az emberi erőforrások minisztere.

Azonnali fizetés

Kibővül az azonnali fizetési rendszer. Az új tranzakciós körbe jellemzően a vállalati kötegelt; az értéknapos és rendszeres átutalások és a vállalati kötegelt fizetési kérelmek tartoznak. Ezeken keresztül rendezi sok cég az alkalmazottak bérét - írta a napi.hu.

Nyelvvizsgák

Ősztől nem csupán veszélyhelyzeti intézkedésként alkalmazható, hanem és beépül az általános gyakorlatba az online nyelvvizsgázási lehetőség: az erre alkalmas és megfelelően felkészült vizsgaközpontok újabb határidő meghatározása nélkül, a továbbiakban is szervezhetnek online nyelvvizsgát. Ez az akkreditált vizsgahelyszín helyett elektronikus úton bárhol, akár otthon is letehető.

Autók

A tisztább és biztonságosabb közlekedés érdekében a keddtől érvénybe lépő új szabályok révén szigorodik a korábbi típusjóváhagyási és a teljes európai piacfelügyeleti rendszer, fokozódik a vizsgálatok minősége és függetlensége, valamint erősödik az uniós piacon már forgalomban lévő gépkocsik ellenőrzése - közölte az Európai Bizottság. Részletek itt.

Felnőttképzés

Szeptember 1-jén indul a megújult felnőttképzési rendszer és megváltozik az, mi számít felnőttképzésnek. Az új definíció alkalmazása azonban nem jelenti azt, hogy minden képzést vagy oktatást nyújtó szolgáltató valamennyi tevékenysége automatikusan felnőttképzési tevékenységnek minősül.

A felnőttképzési törvény hatálya ezentúl kiterjed a szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatásra és képzésre.

A kompetencia alatt olyan ismeretek, készségek és képességek összességét értjük, amely által a személy egy adott területen képes meghatározott döntésen és a megvalósításon alapuló eredmény elérésére.

A fenti két definíció alapján tehát szélesebb tevékenységi kör kerül bele a „felnőttképzési tevékenység” halmazába és válik a képző a szolgáltatása alapján bejelentésre kötelezetté. Ha valamely képző bizonytalan saját tevékenysége kategorizálásában, javasolják az Innovációs és Technológiai Minisztérium Ügyfélszolgálatának megkeresését e-mailben (ugyfelszolgalat@itm.gov.hu).

A jogszabály definíciói alapján alapelvként fogalmazható meg, hogy e három elemnek együttesen kell érvényesülnie ahhoz, hogy felnőttképzési tevékenységnek minősüljön egy szolgáltatási tevékenység: 1) szervezettség, 2) célirányosság, 3) kompetenciaalakítás vagy -fejlesztés.

Míg korábban a képzéseket kellett engedélyeztetni, addig az új típusú felnőttképzési tevékenység bejelentés alapján, vagy – a felnőttképzési törvényben meghatározott esetekben – engedély birtokában végezhető. A tevékenység végzésére irányuló kérelmek 2020. július 1-je óta folyamatosan benyújthatók; eddig több mint 5500 bejelentés, illetve közel 400 engedély kiadása iránti kérelem érkezett be elektronikus úton a Pest Megyei Kormányhivatalhoz.

Azon képzőknek, akik a későbbiekben kívánják megkezdeni tevékenységüket, továbbra is lehetőségük van megtenni bejelentésüket, illetve benyújtani engedély iránti kérelmüket a következő linken elérhető elektronikus felületen keresztül.

Az elindított képzések esetében az új Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszerébe (FAR) kell a képzőknek a képzésekről adatokat szolgáltatniuk. Ezzel a cél a mérhetőség javítása és ennek fő eszközeként a pályakövetési rendszer alapjainak megteremtése.

Nyitókép: Illusztráció - Őri-Kiss Zsolt, az Országos Mentőszolgálat mentőtechnikusa mutatja a védőfelszerelést 2020. április 3-án, amelyben a koronavírus-gyanús betegekhez vonulnak mintavételre. MTI/Bruzák Noémi