Nincs tovább kurzarbeit - íme a szakszervezeti javaslatok

Megszűnik a magyar kurzarbeit, a bértámogatási rendszer - jelentette be György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Szakmai szervezetek a program meghosszabbítását kérték.

Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke az InfoRádióban azt mondta, a kurzarbeit lehetősége még az év végéig adott mindazon foglalkoztatónak, amelyek az ezzel kapcsolatos papírokat augusztus 31-ig beadják.

"Mi mindenképpen szeretnénk, hogy ha nem is a teljes spektrumra, de bizonyos ágazatok vonatkozásában ez a csökkentett munkaidőhöz kapcsolódó bértámogatás a továbbiakban is lehetséges lenne. A turizmus és a vendéglátás területét illetően konkrét javaslatot is megfogalmazott az érintett tagszervezetünk, illetve ezzel párhuzamosan

a munkáltatók is bejelentették az erre vonatkozó igényüket"

- húzta alá.

Tudomásuk van arról is, hogy más ágazatok is szeretnék fenntartani a támogatást, ezért egyfajta tartalékalapot szeretnének látni a területen, hogy ha rosszabbra fordul a helyzet, a cégeknek legyen mihez nyúlni.

György László államtitkár bejelentése szerint eddig 226 ezer vállalkozónak jutott a támogatásból, azonban

az utolsó héten már csak 26-tal vették többen igénybe,

mint korábban, nem volt jelentős az új jelentkező vállalkozások száma sem, az érdeklődés jelentősen csökkent. Ezt a Liga is tapasztalja jelenleg, a vállalkozások 90 százalékában helyreállt a teljes munkaidőben történő foglalkoztatás, és olyan cégek is voltak, akik az érintett időszakot nem is teljes egészében merítették ki. Ezzel párhuzamosan azonban tapasztalnak bizonyos jelenségeket.

"Ezek előre vetítik, hogy a későbbiek során a szigorító intézkedések hatására szükségesek lehetnek további gazdaságvédelmi intézkedések. Hogy ez a csökkentett idejű munkavégzés lesz-e, az álláskeresési támogatás vagy más, erről további egyeztetéseket kell folytatni" - nyomatékosította.

Ha nem marad meg a kurzarbeit támogatása, az hatással lehet akár a munkanélküliségi számokra is, és más, negatív gazdasági folyamatok is megindulhatnak, "amelyeknek nem hogy a végét, az elejét sem látjuk".

Ami látszik: júliusban először csökkent az álláskeresők száma, más mutatók viszont romlottak, egyre több álláskereső nem kap álláskeresési támogatást, növekszik az egy évnél hosszabb ideje munkanélküliek száma, a csoportos leépítések száma is magas szinten mozog. Ezt kommentálva Mészáros Melinda elmondta, valóban

növekszik a tartós - 6 hónapnál több ideje - álláskeresők száma.

"Célszerű lenne egzakt számokat közzétenni e vonatkozásban is, ugyanis a területtel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek adatai rendkívül eltérő számokat mutatnak. A problémát az okozhatja, hogy nagyon sok vállalkozásnál létszámstopot vezettek be, és készülnek további létszámkorrekciókra is."

Célszerű lenne szerinte továbbá az állástalanok támogatási körének kibővítésén is gondolkodni. Foglalkoztatási adatok Az álláskeresők száma a koronavírus-járvány megjelenése óta havi összevetésben júliusban csökkent először, 2,8 százalékkal, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) nyilvántartásában a júliusi zárónapon 365 800 álláskereső szerepelt, 10 500-zal kevesebb a júniusinál.



Az NFSZ a honlapján közölte: júliusban az előző év azonos időszakához képest az álláskeresők száma 47,6 százalékkal, csaknem 118 ezerre nőtt.

Júliusban a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 7,8 százalék volt, a munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta pedig 5,5 százalék. A legalacsonyabb arányt Budapesten mérték.

A múlt hónapban 45 400 álláskereső kérte nyilvántartásba vételét a járási, kerületi hivatalnál, 16,2 százalékuk első alkalommal regisztrált. Az új belépők száma az előző év azonos időszakához képest 31,0 százalékkal nőtt.

