koronavírus

Valószínű, hogy az esetszám emelkedésében nemcsak annak lehet szerepe, hogy kicsit felelőtlenebbek vagyunk vagy hogy külföldről behurcolják a vírust, hanem az is, hogy szaporodott a parlagfűpollen mennyisége a levegőben - mondta Dr. Endre László allergológus az RTL Híradóban.

Az ország egy részén már most nagyon magas a parlagfű miatti pollenterhelés, ez az egészséges szervezetet is megviselheti. Az allergológus tanácsa, hogy a szabadban is érdemes jó minőségű maszkot viselni, amin nem jutnak át az apró növényi részecskék.

