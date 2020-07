Életveszély a magyar utakon: rosszabb, mint az ittas vezetés

Tombol a szabadság-szezon, rengetegen ülnek autóba, indulnak meg a kedvelt nyaralóhelyek felé. Az idő meleg, fülledt, ami nagyon megviseli a sofőröket. Főképpen, ha kialvatlanok, fáradtak vagyunk. Fáradtan vezetni gyakorlatilag ugyanolyan veszélyes, mint részegen a volán mögé ülni, hiszen sokan szimplán nem foglalkoznak a figyelmeztető jelekkel, folytatják az utat, mindaddig, ameddig beüt a baj – írja a Pénzcentrum.

Itthon nincs pontos statisztika arról, hogy hány balesetet okoznak az elalvó sofőrök, de a német autóklub összegzése szerint Németországban tavaly több mint kétezer esetben történt halálos vagy személyi sérüléssel járó baleset azért, mert a sofőr elaludt a volán mögött. A be nem jelentett esetek száma vélhetően sokkal nagyobb.

A szakértők szerint a sofőrök jellemzően a monoton autópályákon, főutakon alszanak el, és nagy sebességgel repülnek le az útról. Az ADAC emlékeztet, ha valaki 5 másodpercre elalszik vezetés közben, akkor 100 kilométeres sebességnél 139 métert vezet teljesen vakon, 10 másodperc alatt ugyanilyen sebességgel 277,8 métert tesz meg az autó.

A Német Közúti Biztonsági Tanács (DVR) és a Német Alváskutatási és Alvásgyógyászati ​​Társaság (DGSM) egy felmérést is készített, az 1000 megkérdezett járművezető 26 százaléka nyilatkozott úgy, hogy legalább egyszer elaludt már a kormánynál. A férfiak 34 százaléka mondta ezt, a nőknél 16 százalékos az arány. A megkérdezettek között 353 tehergépkocsivezető is volt, 46 százalék mondta, hogy vezetés közben legalább egyszer elaludt már.

A veszélyt azonban sokan alábecsülik: a megkérdezett járművezetők 43 százaléka úgy gondolja, hogy biztonsággal meg tudja állapítani, mikor üt be már veszélyes mértékben az álmosság. Ám ezt a legtöbben rosszul mérik fel az ADAC-nak nyilatkozó alváskutató szerint. Az álmos emberek túlbecsülik magukat, ha azt hiszik, hogy tudják, pontosan mikor kapcsol le az agyuk. Tanulmányok, vezetési szimulátoros vizsgálatok is kimutatták, hogy az emberek gyakran nem is vesszik észre, amikor az agyuk a második alvási szakaszban van.

Az alvó állapot egyik pillanatról a másikra ránktörhet, úgyhogy ha érezzük a fáradtság jeleit, mindenképpen álljunk meg, tartsunk szünetet. A szakemberek szerint az alábbi jelekre kell odafigyelni vezetés közben:

Nehéz sávtartás,.

A tekintet leragad egy pontra az úton, egyre közelebbinek érződik az aszfalt.

Alig emlékszik a sofőr az utolsó megtett kilométerekre, vagy az út elejére, nem tudja felidézni, mikor állt meg utoljára.

Nehéz a szemhéj, a szem akaratlanul lecsukódik, hosszabb pislogás.

Reszketés, egyre gyakoribb ásítás.

Csökken a koncentráció, elkezdenek kalandozni a gondolatok.

Ingadozik a vezető hangulata.

Az alváskutatók szerint 17 őra ébrenlét után annyira leromlik az ember reakcióképessége, mintha 0,5 ezrelék alkohol lenne a vérében, 22 óra után ez akár olyan is lehet, mintha 1 ezreléknyi lenne a véralkohol. Ezért mindenképpen fontos, hogy csak kipihenten útnak indulni, és a szakértők szerint, ha ez lehetséges, akkor az éjszaka második felében nem szabad vezetni.

Nyitókép: Pixabay