Nyilvánosságra hozták az idei felvételi ponthatárokat - a nap hírei

Módosításokat sürget az Európai Parlamenta hosszú távú uniós költségvetés tervezetével kapcsolatban. A közös határozat szerint a képviselők vétóra is készek. Az európai néppárt képviselőcsoportja vezetője és a szociáldemokrata frakció irányítója is bírálta a költségvetési csökkentéseket a kutatás, az egészségügy, a határvédelem, és a klímavédelem területén. Az EP sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy az Európai Tanács jelentősen gyengítette az Európai Bizottság és a parlament erőfeszítéseit a jogállamiság tiszteletben tartására a költségvetés és a helyreállítási alap területén. A Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselői közleményükben elutasították az állásfoglalást, amely szerintük ellentétes az európai polgárok érdekeivel. Ujhelyi István az MSZP képviselője felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy mégis lesz jogállami mechanizmus a költségvetési megállapodásban.

Júniusban már kissé élénkült a magyar gazdaság, de az egész éves GDP 5 százalékkal csökkenhet, meghaladva a korábban várt, 3 százalékot - közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály a Kossuth rádióban azt is elmondta: a második negyedévi GDP 10 százalékkal csökkenhet éves összehasonlításban. A legnagyobb éves visszaesést áprilisban mérték, akkor volt olyan hét, amikor 20 százalékos volt a csökkenés.

A gazdaságvédelmi akcióterv forrásainak csaknem fele már célba ért, ennek jelei a foglalkoztatás és a gazdaság erősödésében is érzékelhetők – jelentette be az innovációs és technológiai miniszter egy szolnoki vállalkozói fórumon. Palkovics László hangsúlyozta: az intézkedéscsomag forrásai 9200-9500 milliárd forintot tesznek ki.

Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat.A mintegy 91 ezer jelentkező háromnegyedét felvették valamilyen képzésre. Bódis József felsőoktatási államtitkár elmondta: a felvett elsőéves hallgatók számát nézve az ELTE az első, amelyet a Debreceni Egyetem és Szegedi Tudományegyetem követ. Jelentősen előrelépve a Budapesti Gazdasági Egyetem idén a negyedik a rangsorban. A legmagasabb pontszámot, 445-öt, idén a nemzetközi biztonság és védelempolitika szakon kellett elérni, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

A szakképzésben tanulóknak is járna jövő tavasztól diákhitel a Gazdasági Kabinet javaslata alapján. A kormánynak megfogalmazott előterjesztés több mint 57 ezer felnőttoktatásban résztvevőnek és 220 ezer szakképzésben tanuló diáknak hozhat könnyebbséget. A szabadon felhasználható képzési hitel akár havi 150 ezer forint is lehet. A szakképzéshez felvett diákhitel visszafizetésére a tanulmányok befejezése után tíz év áll rendelkezésre.

Komoly pedagógushiányra figyelmeztet a Demokratikus Koalíció. Az ellenzéki párt felhívja a figyelmet, hogy idén negatív rekordot döntött a felsőoktatásba pedagóguspályára jelentkezők száma: a tavalyi több, mint 17 ezer jelentkezőhöz képest idén csupán alig több, mint 11 ezren jelentkeztek. A tanárképzésre járók ötöde marad meg a pályán, a következő években pedig ötezer felett lesz a nyugdíjba vonuló pedagógusok szám.

Az év végéig egységesíti a jegyértékesítési rendszert a MÁV-csoport és a Volán - erősítette meg a vasúttársaság elnök-vezérigazgatója. Homolya Róbert az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: legkésőbb 2022-re megvalósulhat a tarifaközösség is, amelynek köszönhetően a közösségi közlekedés olcsóbb és vonzóbb lehet. A jövő héttől a balatoni vonatjegyek már érvényesek lesznek a Volán járatokra is. Homolya Róbert fontosnak nevezte az utas-tájékoztatási rendszer integrálását is.

Elkészült az M4-es gyorsforgalmi út teljes Pest megyei szakasza. Az M0-ás körgyűrűtől Abonyig tartó 62 kilométeres út, csaknem 100 milliárd forintból valósult meg. Az innovációs és technológiai miniszter a Cegléd és Abony közötti 17,6 kilométeres szakasz átadásán elmondta, hogy 2022 tavaszáig megépül a Szolnok elérését és elkerülését biztosító Abony-Törökszentmiklós út is. Palkovics László hozzátette, hogy a Törökszentmiklós-Berettyóújfalu közötti 95 kilométeres útszakasz építésének előkészítése is zajlik, az engedélyezési tervek várhatóan idén elkészülnek.

Pénteken már mecsetként nyitja meg kapuit a muszlim hívők előtt az isztambuli Hagia Sophia székesegyház. A hivatalos újranyitáson Recep Tayyip Erdogan török elnök is jelen lesz. A hívőknek a koronavírus-járvány miatt kötelező lesz a szájmaszk viselése és a távolságtartás. A mecsetté alakítás ellen tiltakozott Görögország, az Egyesült Államok és számos keresztény egyházi vezető.