Tippek és tanácsok: erre figyeljünk egy hosszabb nyári autóút előtt

A gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzése alkalmával a két legsarkalatosabb terület a fék-, valamint a hűtőrendszer – mondta az InfoRádiónak Pausz Ferenc közlekedésbiztonsági szakértő. Előbbi esetében kiemelten fontos a fékolaj ellenőrzése, ugyanis a nagy melegben, ha nem megfelelő a minősége, illetve a mennyisége, komoly gondjaink akadhatnak a megállással.

A szakember szerint mindenképp érdemes lehet szakszervizben átnézetni az autót, ha erre van anyagi lehetőség. Megjegyezte, sok autójavító műhely a különböző évszakváltásoknál jó hatékonyságú szervizcsomagokat szokott kínálni, amelyek például egy nyári utazásra történő felkészítést is nagyban segíthetnek.

Pausz Ferenc szerint az autó műszaki állapotán túl érdemes arra is odafigyelni, hogy mit viszünk magunkkal az útra. A komfortos utazást biztosíthatja például a megfelelő mennyiségű folyadék, amely egy torlódás alkalmával nagyon hasznos lehet. Ugyanakkor nem árt gondolni a gépjárműre is, tette hozzá, vagyis gondoskodjunk tartalék hűtőfolyadékról is.

A szakember ezen túlmenően

a fényvisszaverő mellények fontosságára is felhívta a figyelmet,

miután egyes országokban már kötelező az utasok számával megegyező mennyiségben elhelyezni a gépjárműben. Magyarországon ha valamilyen műszaki problémánk adódna és ki kell szállni az autóból, szintén kötelező a viselése – emlékeztetett.

A közlekedésbiztonsági szakértő a pihenőkkel kapcsolatban kiemelte: erre nincs szabály, a józan észnek kell működnie, hogy mikor fárad el egy járművezető és milyen időközönként kell megállnia. Értelemszerűen ember- és állapotfüggő, de 100-200 kilométerenként érdemes lehet egy rövidebb, pár perces pihenőre megállni, hosszabb út alkalmával pedig akár fél-háromnegyed órára is.

Nyitókép: Pexels.com