Megrostálta a homeopátiás készítmények piacát az új szabályozás

Július elseje óta már egyetlen homeopátiás szer sem valamilyen egyedi betegség, vagy állapot gyógyítására van engedélyezve Magyarországon, hanem speciális javallat nélkül, általános hatású szerként - emelte ki az új szabályozás lényegét az InfoRádióban Szentiványi Mátyás, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója.Vagyis ez azt jelenti, hogy mostantól egyetlen gyártó sem állíthatja, hogy az általa gyártott homeopátiás készítmény például fejfájás vagy gyomorpanaszok kezelésére szolgál, hanem csak azt mondhatja, hogy általános jótékony hatással bír.

"Ennek az az oka, hogy a megfelelő javallattal rendelkező homeopátiás készítmények július elseje óta azonos feltételekkel lehetnek a piacon, mint a többi készítmény" - hangsúlyozta a főigazgató. Mivel azonban ezen feltételeknek eddig az egyes gyógymódokra javallattal bíró homeopátiás készítmények nem tudtak megfelelni, ezért ezek a továbbiakban nem forgalmazhatóak, és csak az általános hatású készítmények maradnak forgalomban.

Mindez azt jelenti, hogy sok esetben a gyártók nem tudtak olyan klinikai vizsgálati eredményeket felmutatni, amelyek ezen szerek hatásosságát igazolnák.

Az OGYÉI ugyanis megvizsgálta azt, hogy azon homeopátiás készítmények - amelyeknek úgynevezett indikációja volt, vagyis bizonyos gyógyállapotra, vagy kórra voltak engedélyezve - mögött milyen klinikai vizsgálatok állnak, mivel ezeknek a hagyományos gyógyszerekével azonos feltételeknek kell megfelelniük. "Megállapítottuk több esetben, hogy a klinikai vizsgálati adatok nem voltak teljesen megfelelőek: vagy kevés betegen vizsgálták, vagy nem volt megfelelő a kontrollcsoport, amellyel összehasonlították a vizsgálandó készítményt, vagy valamilyen más probléma volt" - mondta Szentiványi Mátyás.

Az új szabályozás a gyógyszerészek munkájára is hatással van: a jövőben indikáció nélküli szert nem ajánlhat az egyes betegségek kezelésére - például, hogy adott szer fogfájásra megfelelő -, mindössze azt mondhatja, hogy általános hatású homeopátiás szerek vannak már csak forgalomban.

A jövőben alaposan szemmel tartják majd a piacot, és büntetik a szabályok megszegését. A pénzbüntetés felső határa a főigazgató szerint 500 millió forint, de ezt az összeget csak akkor szabják ki, ha visszaeső szabályszegőről van szó.

"Nem számítok nagyobb számú büntetésre, hiszen a rendelkezés másfél éves átmeneti idő után lépett életbe,

így a gyártóknak, nagykereskedőknek és a gyógyszertáraknak egyaránt volt ideje felkészülni" - mondta Szentiványi Mátyás.

Az új szabályozás a piacot is átrendezte kissé: 41 korábbi, indikációval rendelkező szert érintett a változás. Ezek egy részét kivonták a forgalomból, majd egyúttal hasonló néven, ugyanolyan hatóanyaggal, de már általános hatású szerként kívánták újraengedélyeztetni. Olyan is volt, aki inkább teljesen kivonta a szert a forgalomból. "A gyártók döntésére volt bízva, hogy tesznek, többféle megoldás is született, de az tény, hogy mindenképpen kevesebb lesz ezentúl a homeopátiás készítmény, de azért maradtak a piacon ilyen szerek" - tette hozzá Szentiványi Mátyás.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor