Az orvosi igazolások rendszerét is átalaktíthatnák az új szabályok

Nagy könnyítés volt, hogy a gyerekek bizonyos gyógyszereit (nem betegséghez kötött, hanem krónikus betegségekre való szereit, vagy például tápszereket) fel lehetett írni e-receptre, és a szülőknek elég volt a patikába elmenni kiváltani ezeket. Ez korábban az EESZT-ben nem volt lehetséges, és javasolták, hogy ez a lehetőség fennmaradjon a veszélyhelyzet után is.

Egy másik, az elmúlt hónapokban sokkal nagyobb számban használt lehetőséggel, a telefonos egyeztetéssel (telemedicina) is jók a tapasztalataik, hiszen mindenki számára kiderült, nagyon sok esetben elegendő így vagy e-mailben kommunikálni. Például akár bőrelváltozások esetén is használható volt egy telefonnal készített fotó és egy telefonos vagy e-mailes konzultáció, amelyek során az orvos közölte, milyen típusú elváltozásról van szó, mit kell tenni és milyen szert ír fel hozzá. Nyilván nem minden esetben elegendő ez, de az esetek 80-90 százalékában elegendő volt – fejtette ki a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke, hozzátéve, hogy ezeket a most kényszerből bevezetett, de bevált metódusokat jó lenne megtartani a jövőben.

Póta György arról is beszélt, hogy az óvodákban, iskolákban szükséges orvosi igazolások rendszerét is át kellene alakítani, sok igazolástípust meg lehetne szüntetni. Ezt már korábban is szorgalmazták, de most a koronavírus-járvány miatt kényszerből bevezetett intézkedések rámutattak, hogy működhetne a rendszer.

Például "mivel most gyerekkel csak végső esetben lehetett bemenni a rendelőkbe, mindenki elfogadta, hogy a szülő adott ki igazolást arról, hogy tünet- és panaszmentes a gyermeke. Miért ne lehetne ezt elfogadni például egy egyszerű, egynapos lázzal járó nátha esetében?" – tette fel a kérdést az elnök.

"A házi gyermekorvosi rendszerben ugyanis az igazolások képezik a legnagyobb kontingenst, vagyis ha ezeket személyes találkozás nélkül ki lehetne állítani – akár szülői igazolásként, akár valamilyen elektronikus úton –, akkor sokat tennénk azért, hogy a következő télen ne egy-két órán keresztül üljenek a szülők és a gyerekek a gyermekorvosi várókban" – mondta a szakember. Vagyis az orvos-beteg találkozások egy része kiváltható lenne, amivel csökkenhetne az orvosi várókban a tömeg, és így a továbbfertőzések esélye is.

Nyitókép: Pixabay