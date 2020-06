Önkéntes alapon térnek vissza az irodákba a Magyar Telekomnál

A Magyar Telekom a járványhelyzetre való tekintettel március 16-án hirdetett általános távmunkát, ennek köszönhetően a veszélyhelyzet alatt a munkatársak közel 80 százaléka dolgozott otthonról, biztonságban.

Júniustól a munkavállalók már önkéntes alapon visszatérhetnek az irodákba, a munkavégzés minden telephelyen két csapatra osztva, kéthetes váltásokban történik annak érdekében, hogy a szükséges biztonsági óvintézkedések (pl. csoportosulás elkerülése a lifteknél, távolságtartás) betarthatók legyenek, és egy esetleges fertőzés esetén az üzletmenet továbbra is biztosított legyen – olvasható a cég közleményében.

A leginkább veszélyeztetett 60 év feletti korosztály tagjai egyelőre csak otthonról dolgozhatnak. Továbbra is biztosítja a folyamatos távmunka lehetőségét a vállalat a 60 év feletti vagy krónikus beteg hozzátartozót ápolóknak és/vagy velük egy háztartásban élőknek, a 14 év alatti gyermeket nevelőknek, a krónikus betegséggel élőknek és a megváltozott munkaképességűeknek, ha azt igénylik. Amennyiben a távmunka az adott munkakörben nem lehetséges, az érdekképviselettel egyeztetve a munkatársak kompenzálásáról gondoskodik a Magyar Telekom.

A visszajelzések alapján egyelőre a kollégák 20 százaléka döntött úgy, hogy a biztonsági előírások betartása mellett visszatér a részleges irodai munkavégzéshez.

A cég tapasztalatai szerint nagyon pozitív az elmúlt közel három, távmunkában töltött hónap mérlege. "Gyors átállást követően hatékonyan tudtunk dolgozni az üzleti céljainkon, az ügyfeleinknek végig biztosítottuk a minőségi szolgáltatásokat, emellett a kollégák elégedettsége is magas volt. Ebben minden bizonnyal szerepet játszott, hogy a távmunka már korábban is szerves része volt a munkakultúrának a Telekomnál. Most itt az ideje, hogy fokozatosan visszatérjünk az irodába, megfelelően ötvözve az otthoni elmélyültebb munkavégzés, valamint az irodai kreatív együttműködés lehetőségét" – fejtette ki Friedl Zsuzsanna, a Magyar Telekom Chief People Officere.

Hozzátette: a pozitív tapasztalatokra építve szeretnék a távmunka lehetőségét kiterjeszteni, a terveik szerint év végére átlagosan 40 százalékra növelnék a távmunka időarányát a munkatársaknál.

Az irodai munkavégzéshez való visszatérés előtt megtörtént a Telekom székház és a többi telephely felkészítése is, az épületeket fertőtlenítették, a légkondicionáló berendezéseket és a vízvezetékeket átvizsgálták, a 26 legnagyobb létszámú telephelyen pedig olyan titán-dioxid bevonattal kezelték az érintésnek leginkább kitett felületeket, amelyek hosszú ideig megakadályozzák a vírusok és baktériumok megtelepedését. Az irodai munkavégzés biztonságának növelése érdekében az épületeket gyakrabban takarítják, fertőtlenítik a járványhelyzetben, emellett a vállalat biztosítja az arcmaszkot és fertőtlenítőszereket a munkatársaknak az irodai munkavégzés során. A biztonságos távolság megtartására és a közösségi terekben való maszkviselésre plakátok és matricák is figyelmeztetik a kollégákat a székház épületében.

A Magyar Telekom tömeges tesztelést nem végeztet koronavírusra a munkavállalói körében. A székházba és a telephelyekre való visszatéréshez kapcsolódóan a „visszaköltözők” létszámával arányos, szúrópróbaszerű tesztelés zajlik a munkavállalók biztonságának növelése érdekében.

