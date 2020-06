Még mindig tabu a férfiak meddősége Magyarországon

A terméketlen párok esetében 40 százalékban a férfi oldalán van a hiba, 40 százalékban a női oldalon, és körülbelül az esetek 20 százalékában mindkét oldalon vannak nehézségek, amelyeket jelentős részéen meg tudunk oldani - mondta az InfoRádióban Toldy-Schedel Emil, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnöke.

Magyarországon egészen tavaly őszig nem volt adat a férfimeddőség hazai megítéléséről. Ezért az Egyházi Kórházak Egyesülése készíttetett egy tanulmányt, amely próbálta felmérni a helyzetet.

"Azt találtuk, hogy a nők viszonylag korán orvoshoz fordulnak a gyerekvállalási problémák esetén, a férfiaknál viszont ez sokkal inkább tabutéma.

Magyarországon még megvan az a fajta férfi attitűd, hogy férfiemberben baj nem lehet, maga az orvoshoz fordulás aránya is lényegesen kisebb" - mondta az elnök.

Szólt arról is, míg egy nőnek, fiatal lánynak 15-16 éves korától van nőgyógyásza, vagy legalábbis van segítője a nőgyógyászati problémák esetén, addig a férfiaknál az urológus nem végigkíséri élete során, hanem az 50-55 éves korosztálynál lép be.

"Elmarad a közös gondolkozás, hogyha nincs meg a várt gyermekáldás: a leggyakrabban egyébként a nők kezdenek el ezen gondolkodni, vagy utánajárni a miérteknek és utána kapcsolódnak be a férfiak. Ez egyfajta kóválygást jelent az egészségügyi rendszerben is, nem lehet komplex képet látni" - jegyezte meg Toldy-Schedel Emil.

Összegezve:

a magyar férfiak jóval később jelentkeznek urológiai vagy andrológiai kivizsgálásra.

"Valóban van egy ilyen férfiasan macsó énkép, hogy 60-70-80 éves korban is van ondótermelés a férfiaknál, de ez nem azt jelenti, hogy ez alkalmas a megfelelő sperma előállítására. Az életkor előrehaladtával rosszabb minőségű spermiumok, illetve rosszabb minőségű spermakép van a férfiakban is" - igyekezett eloszlatni a tévhiteket Toldy-Schedel Emil. Kitért arra is, hogy az európai, illetve angolszász országokban élő férfiak spermaösszetétele a kutatások szerint az elmúlt 40-50 évben lényegesen romlott. Azt még nem tudni, hogy ezt mi okozza, de sok elmélet van rá. "Az a lényeg, hogy a jó minőségű spermakép a töredékére csökkent" - emelte ki.

Szerinte nagyon fontos az, hogy ha egy tervezett idő alatt nem jön össze a gyermekvállalás, a megtermékenyedés, akkor a pár közösen induljon el ezen az úton.

"Ne csak a pár egyik tagját küldjük végig egy kivizsgálás-sorozaton, hiszen azzal is csak megy az idő"

- közölte az elnök.

Hozzátette: bizonyos kezelésfajták, amelyek a koronavírus-járvány idején csökkentek vagy leálltak, azok elkezdtek újraindulni.

A szűrőprogramok újraindultak.

Az Egyházi Kórházak Egyesülése és a Merck támogatja a Budai Irgalmasrendi Kórházban zajló szűrőprogramot. Ez kicsit a férfiakra fókuszáló, de nyilván a családot bevonó program, amire a ferfiegeszseg@irgalmas.hu-n lehet bejelentkezni - tette hozzá Toldy-Schedel Emil, aki szerint a többi centrum és helyszín is elindítja a programokat.

