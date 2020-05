Pünkösdhétfőn nyit a Balaton új kutyás strandja

Pünkösdhétfőtől várja a kutyákat és gazdáikat a Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkert - számolt be róla a TV Keszthely.

A Déli szabadstrand területén kialakított helyszínen büfé és agility pálya is lesz, de pihenni és fürdeni is lehet majd.

A parkba nem kell belépőt fizetni, a területet pedig bárki szabadon látogathatja.

A területen 15 milliós beruházással számos átalakítást és felújítást hajtott végre a Kutyabarát.hu csapata. Sziládi-Kovács Tibor, a portál alapítója elmondta: a teljes épületet felújították, új tetőszerkezetet építettek, rendbe tették a partszakaszt, a kerítést megjavították.

A parkban a kutyák póráz nélkül is közlekedhetnek, a házirend értelmében azonban a büfé területén kötelező a póráz használata. Emellett fontos, hogy csak oltott, féreghajtott és chippel ellátott kutyák használhatják a parkot.

A járványhelyzet miatt a házirend mellett különleges higiéniai szabályokat is be kell majd tartani itt, a kutyás parkban. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy meg kell tartani az előírt illetve a javasolt távolságot. Emellett a büfében, a pultnál egy családból vagy társaságból egyszerre egy fő tartózkodhat, és a zárt térben nagyon fontos a maszk viselése. Emellett a fenntartók kézfertőtlenítőket is kihelyeznek több pontos is, és kérik az ide látogatókat, hogy használják ezeket.

Ha pedig túl sok vendég érkezik, akkor kiteszi a megtelt táblát, és nem engednek be több embert. És kutyát.

Nyitókép: Varga György