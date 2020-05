Ismét lehet kerékpárosbarátnak jelentkezni

Idén is meghirdetik a Kerékpárosbarát település és a Kerékpárosbarát munkahely pályázatokat.

Négy kategóriában várják a munkahelyek és a települések jelentkezését is. A multik, a nagyvállalatok, a kkv-k és a közintézmények külön-külön versenyeznek, ahogyan a városok, a nagyközségek és a községek is, a megyei jogú városok és fővárosi kerületek azonban egy csoportot alkotnak. A megmérettetést 2020-ban is a KTI Közlekedéstudományi Intézet szervezi, a honlapjukon keddtől minden szükséges információ elérhető lesz a pályázatok benyújtásához. 2020. július 15-éig lehet leadni a jelentkezéseket.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára fontosnak nevezte a kerékpáros közlekedés támogatását, hiszen nemcsak környezetbarát, hanem az egészség megőrzéséhez is hozzájárulhat. Hozzátette: a koronavírus-járvány más előnyére is rámutatott:

biciklin az ember kevésbé van kitéve a fertőzésveszélynek, könnyebb betartania a védőtávolságot.

Sokan emiatt ültek kerékpárra az elmúlt hónapokban, és biztos, hogy sokan ki is tartanak majd új szokásuk mellett - fejtette ki.

A világjárvány miatt arra számítunk, hogy sokan fognak a belföldi nyaralás mellett dönteni. A kerékpárosbarát fejlesztések nemcsak az ott élők kényelmét szolgálják, hanem a turisták számára is vonzóbbá tehetnek egy-egy települést" - fogalmazott Schanda Tamás.

Nyitókép: Kerékpárosklub