Jöhet a kartonpapírba csomagolt sör

Az Avantium nevű holland biokémiai társaság azt reméli, hogy műanyag helyett ezentúl növényi alapanyagból állíthatják elő a tárolóedényeket, melyek a használat után gyorsan lebomlanak. A társaság terveivel már meg is nyerte a Carlsberget, a sörgyártó is átállna néhány éven belül a speciális kartonpalack csomagolásra. Eközben a környezetvédő szervezetek inkább szemléletváltást sürgetnek, az egyszer használatos csomagolás helyett a visszaváltási rendszerek erősítését.

Nagyon sok szempont van, elsősorban a minőség, majd a design határozza meg, milyen üvegeket választanak a sörgyártók. "Elsősorban azért egyutas, nem visszaváltható üvegeket használnak a kisüzemek, mert

nem pasztörizált sörökről beszélünk, és nagyon pici szennyeződés, vagy bármi, ami az üvegben marad, elegendő ahhoz, hogy megromoljon a sör,

tehát nagyon veszélyes a tisztítás, visszaváltás" – avatta be az InfoRádió hallgatóit a döntés hátterébe és a csomagolási reform nehézségeibe Ali Rawech Szami, a Hop Top magyar kézműves sörfőzde tulajdonosa. Ilyen kisüzemben ténylegesen jó minőségű mosóberendezéseket nagyon költségesen lehetne csak megvásárolni. "Egyszerűen nem lenne gazdaságos, nem lehetne megoldani" – tette hozzá. Úgy fogalmazott, "jelen pillanatban a mosást egyik sörfőzde sem tudja jól kivitelezni".

Nyugat-Európában jellemző irány, hogy dobozba csomagolják a söröket, ebből sokkal több fogy már, és már Magyarországon is egyre népszerűbb. "Talán ezt könnyebb szelektíven gyűjteni" – jegyezte meg Ali Rawech Szami. Hozzátette: egyébként nagyon örülne, ha lenne környezetbarát alternatív anyag, szerinte biztosan sok főzde áttérne erre.

A Carlsberg speciális kartonpalackjával kapcsolatban megjegyezte: "Én biztos vagyok abban, hogy ez a jövő, és hogy a legtöbb kraft sörfőzde átállna egy környezetbarát termékre. Nekünk is problémát okoz, hogy egyutas terméket használunk. Többször jelzik is, hogy ezzel mit kezdjenek, írnak nekünk, és sajnos azt kell mondanunk, hogy szelektíven kell gyűjteni, maximum ennyit lehet vele tenni. Nem tudjuk visszaváltani. Nem igazán vannak olyan berendezések, csak nagyban, amelyek alkalmasak a tökéletes mosásra" – tette hozzá. Megjegyezte: eddig a magyar csomagolóanyag-gyártóktól hasonló megkeresést nem kapott, de nem is látott egyáltalán alternatívát a problémára. Azért is speciális az eset, mert a sör egy szénsavas termék, sokkal erősebbnek és strapabíróbbnak kell lennie a csomagolásának, az üvegeknek is nyomásállóbbnak kell lenni, mint egy szénsav nélküli ital esetén.

Bajban a kisebb sörfőzdék A vendéglátóhelyek két hónapos zárva tartása anyagi kiesést jelentett a kézműves sörfőzdéknek is. A vendéglátóipar leállása miatt bennmaradtak a több főzdénél nagy hányadot jelentő csapolt sörök, a legnagyobb problémát azonban a kintlévőségek jelentik. A fiatal szektor cégei ugyanis a pénzüket fejlesztésekbe, berendezésekbe forgatták vissza, és most cashflow problémájuk jelentkezett, miután sok vendéglátóhely, söröző nem fizette ki a számlákat. A legnagyobb segítség az lenne, ha ezt a hiányzó összeget valahogy állami segítséggel, hitelből fedezni lehetne – mondta el Ali Rawech Szami. A szakmában abban bíznak, hogy a külföldi turisták elmaradását a belföldi turizmus kompenzálni fogja.

