Amíg járványhelyzet van, felfüggeszti az egyeztetéseket a Miniszterelnökség a 44 balatoni településsel - derült ki a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) online ülésén, amiről most a HírBalaton tudósít. Amint lehet, várhatóan nyáron megkezdik a konzultációt.

Az egyeztetésre és a rendeletalkotásra az új területrendezési törvény miatt van szükség, felül kell vizsgálni a vízparti terveket.

Füleki Zsolt, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára beszámolója szerint jelenleg a beérkezett vélemények feldolgozása zajlik, az önkormányzatokkal történő egyeztetés megkezdését amint lehet, megkezdik, méghozzá "feszített tempóban". Elmondta még, a Balaton védettségi szintje nem fog csökkenni.

Amíg pedig nincs új jogszabály, a régi érvényben marad.

Az új rendelet megalkotásának célja, hogy ne 44 települési rendelet, hanem egy egységes szabályozás vonatkozzon a Balaton partjára.

Bóka István, a BFT elnöke közben aggódik amiatt, hogy egy-egy településen megakad a jogalkotási folyamat.

Az egyeztetési folyamatba egyébként civil szervezeteket is be fognak vonni, erre vonatkozó ígéret is elhangzott az online eszmecserén.

A helyettes államtitkár elmondta, a balatoni főépítész kinevezése, amely „mindannyiunk érdeke, számunkra is fontos”, szintén a járvány miatt akadt el.

